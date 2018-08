Michelle Hunziker è una delle showgirl più chiacchierate dell'estate 2018. Anche per colpa della figlia Aurora. La primogenita, avuta dalla relazione con Eros Ramazzotti, sembra decisa a emulare la mamma. Come? Presto detto: l'inviata di 'Vuoi Scommettere?' è innamorata persa del suo fidanzato, Goffredo Cerza; per questo motivo, secondo il settimanale Oggi non ci sono dubbi: la figlia della conduttrice e di Eros Ramazzotti potrebbe presto convolare a nozze con il fidanzato. I due sono più innamorati che mai. Gli scatti pubblicati sui social li mostrano avvinghiati e appassionati in scenari da sogno ai Caraibi. La ragazza ha 21 anni ed è nata quando la madre era di poco più grande. Secondo il settimanale il matrimonio tra i due sarebbe imminente. 'Aurora Ramazzotti, prove generali di luna di miele' questo è il titolo dell'articolo pubblicato nel nuovo numero in uscita. Intanto, proprio sui social, Michelle Hunziker si diverte a postare foto toccanti e che rievocano il passato... (Continua a leggere dopo la foto)



Nei giorni scorsi, per esempio, Michelle Hunziker ha sfogliato l’album dei ricordi. Nel bel mezzo di un’estate che sta trascorrendo tra il lago e la montagna, con le figlie più piccole Sole e Celeste, e il marito Tomaso Trussardi, la showgirl ha fatto un tuffo indietro col tempo. Con uno scatto in bianco e nero dove stringe Aurora Ramazzotti, oggi 21 anni e in vacanza in Messico col fidanzato Goffredo Cerza. "Da quando ero piccola, ogni tanto mi siedo per terra, tiro giù tutti gli album e vado a sfogliare le foto del passato… mi piace tantissimo e viaggio nel tempo", scrive la conduttrice via Instagram, "Trovo molto rilassante staccare la spina pensando ai frammenti di vita vissuti con le persone che amo". E poi ha spiegato ancora: "Questa è una delle tante bellissime estati passate con quella mia “paciocchina” di Auri!". Le due, ha più volte ricordato Michelle, sono cresciute insieme: "Quando è nata avevo 19 anni, ero una bambina. Con lei ho imparato a essere madre". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma le foto del passato di Michelle Hunziker non sono solo toccanti. A volte, per esempio, ricordano quanto sia bella e in splendida forma. Anche vent'anni dopo. Oggi, infatti, Michelle ha postato una foto su Instagram sottolineando, a corredo, come: "Questo costume me l’aveva regalato il mitico Frank 20 anni fa...un bellissimo ricordo perché proprio con questo Bikini di Jeans facemmo la nostra primissima copertina di @tvsorrisi...è stato l’inizio di un emozionante cammino lavorativo che abbiamo fatto insieme per tanti anni ed un amicizia profonda...ho ritrovato il costume e ho “provato” a riprodurre lo scatto di Rino Petrosino qui in vacanza 20 anni dopo..". Il risultato? Meraviglioso! (Continua a leggere dopo la foto)

Certo, ci sono anche delle piccole debolezze per la bella Michelle. Per esempio, nelle scorse settimane ha confermato di non essere proprio un'amante dell'alcool anche perché non riesce proprio a reggerlo. Per colpa del marito, Tomaso Trussardi, Michelle ha bevuto un po’ troppo e ha deciso di riprendersi in un’Instagram Stories: "Mio marito mi ha fatto bere di brutto". La serata alcolica si è conclusa con la conduttrice che si è sottoposta a un alcol-test “casalingo” per tutti i suoi follower: Michelle ha provato a stare in equilibrio su una gamba sola. E il tutto su un tacco 12! Per nulla semplice, anche per chi non ha bevuto nulla...

