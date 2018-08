"È lui o non è lui? Ma certo che è lui!" Ezio Greggio, che colpaccio l'ultima fidanzata. Per lui notte di passione a Milano e poi vacanze insieme. Il 64enne è stato pizzicato con la bella Romina Pierdomenico, arrivata seconda a Miss Italia nel 2012 e di 39 anni più giovane di lui. Il settimanale "Spy" ha svelato infatti le immagini esclusive della serata milanese. Chiusa improvvisamente la sua ultima storia, dopo cinque anni il conduttore è stato sorpreso nella sua prima uscita pubblica con la modella.I due sono stati pizzicati insieme in zona Porta Venezia, mentre Simona Gobbi, la 31enne ormai ex compagna di vita e di lavoro di Greggio, è in vacanza in Calabria con le amiche: la loro serata è culminata con la più classica delle fughe in auto quando si sono resi conto della presenza dei fotografi. E adesso le vacanze bollenti che ritraggono la bella Romina... (Continua a leggere dopo la foto)



Romina Pierdomenico è l’ex corteggiatrice 24enne che tentò di conquistare Amedeo Barbato. Il tronista le preferì la collega Sophia Galiazzo con la quale lasciò lo studio di Uomini e Donne. Qualche mese dopo, terminata la storia con Sophia, Amedeo ammise che se avesse avuto la possibilità di tornare indietro, avrebbe preferito puntare proprio sulla bella Romina. La Pierdomenico viene da Miss Italia. Si classificò seconda nel 2012, dietro la vincitrice Giusy Buscemi. Alta, mora e bellissima, partecipò a Temptation Island due anni dopo nel ruolo di tentatrice. Modella molto attiva sui social network, sogna da anni di sfondare nel mondo dello spettacolo. (Continua a leggere dopo la foto)



Durante queste vacanze estive, però, Ezio e Romina se la stanno davvero spassando. Per loro due è una stagione incandescente: perché, come testimonia il settimanale Nuovo, la bella Pierdomenico si lascia immortalare in un clamoroso topless. Ed Ezio Greggio, a quanto pare, sembra apprezzare tantissimo. Ma la vita di Romina non è sempre stata rosa e fiori. Qualche anno fa, ancora intimorita, si è lasciata andare a un racconto toccante... (Continua a leggere dopo la foto)



Romina Pierdomenico ha raccontato di essere stata vittima di stalking: "Ho conosciuto questa persona nel 2013, ad una selezione regionale per Miss Abruzzo. XXX si avvicina e, con la scusa che lavorava in Rai, ci scambiamo i numeri di telefono. Il giorno dopo mi scrive un messaggio: “Ieri sera, ho conosciuto la Madonna”. Poi mi chiama e mi invita a cena. Io gli spiego subito che gli ho dato il numero solo per motivi di lavoro. Speravo capisse, invece non gli entrava in testa".

