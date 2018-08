“Ecco cos’è davvero”. Belen umiliata pubblicamente. E non parla uno qualunque

Da quando ha fatto capolino nel mondo dello spettacolo, Belen ha fatto faville. Ma, secondo qualcuno, Belen non merita tutto questo successo. A scagliarsi contro la bella argentina è uno che di televisione ci capisce. Maurizio Costanzo, che è uno che le cose non le manda certo a dire, ha fatto sapere cosa pensi realmente della fidanzata di Andrea iannone (ed ex moglie di Stefano De Martino). Costanzo ha usato parole dure nei confronti di Belen che di sicuro non gradirà i commenti del marito della De Filippi. La showgirl argentina, che ha trovato la sua grande fortuna in Italia, non è molto ben vista da Costanzo anche se sua moglie non è dello stesso parere visto che la vuole quasi in tutti i suoi programmi. Ma veniamo al dunque. Sapete cosa ha detto Costanzo di Belen? “Non è una conduttrice”. Beh, vi sembra poco? Secondo Costanzo, infatti, la Rodriguez sarebbe soltanto un ospite gradito in televisione che porta ascolti. Per questo tutti la vogliono. Continua a leggere dopo la foto

Ma, tra essere ospite e essere un conduttore, ce ne passa. “Belen è una quasi conduttrice”, ha dichiarato Costanzo nella sua rubrica sui personaggi della televisione. "Belen non si può dire che sia una presentatrice – parole testuali di Costanzo - è un'ospite gradita, che fa ascolto, una quasi conduttrice". Belen soffrirà, ne siamo sicuri. E si offenderà. Anche perché, dopo aver parlato di lei, Costanzo esterna le sue lodi per una sua “collega”. Continua a leggere dopo la foto

Ilary Blasi è una buona conduttrice di programmi non di routine come il Grande Fratello Vip". Poi un parere sui conduttori di sesso maschile "penso che un presentatore che sta crescendo bene sia Gabriele Corsi". Ma Belen proprio no. A Costanzo non piace. Eppure di esperienze ne ha fatte. Il suo primo varietà condotto in solitaria è stato Pequenos Gigantes, che le venne affidato proprio da Maria De Filippi. Poi l’abbiamo vista a Tu si que vales in coppia con altri presentatori. Anche in questo caso il programma è prodotto dalla De Filippi.

Ebbene su Belen moglie e marito non vanno proprio d’accordo. Tra l’altro non è la prima volta che Belen viene attaccata da Costanzo. Qualche tempo fa il giornalista aveva suggerito all’argentina di staccare un po' la spina dall'Italia e a tornarsene in Argentina. E intanto la De Filippi riconferma Belen a Tu sì que vales che sarà in onda da metà settembre nel sabato sera di Canale 5.

