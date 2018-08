È un momento molto delicato per Ilary Blasi: pare che la signora Totti rischi di giocarsi il posto in televisione. Ma come? Ilary è reduce dall’esperienza di Balalaika, il programma di Mediaset sui Mondiali di Russia 2018. La trasmissione, condotta da lei, Belen Rodriguez e Nicola Savino, non ha ottenuto il successo sperato e sembra che Ilary si sia un po’ risentita. “Fosse stato per me, forse non lo avrei affrontato. Ma quando è arrivata l’occasione e ho visto la squadra con Nicola Savino, Diego Abatantuono, il mago Forest, Belén Rodríguez e ospiti di primo livello, mi sono detta: ‘Perché no? Sperimentiamo”, aveva detto Ilary in un’intervista. Ma ciò che vi stiamo per dire e che non vi piacerà affatto è una bomba. Pare che Ilary Blasi lascerà la conduzione de Le Iene. Cosa? È stata la stessa Ilary, in un’intervista al settimanale Chi, che ha lasciato intendere che le cose potrebbero cambiare. "È ancora tutto in divenire", ha detto la moglie di Francesco Totti: le sue parole fanno pensare che il suo tempo a Le Iene sia scaduto. Continua a leggere dopo la foto

Però pare che non sia messa in discussione la sua presenza al Grande Fratello Vip. Quindi, ecco, non sparisce definitivamente dalla televisione. Ma dalle Iene sì, o meglio, è molto probabile. Ma chi prende il posto di Ilary il cui nome è ormai indissolubilmente associato a Le Iene? Già circola un nome “pesante”. Stando a quello che Alberto Dandolo ha scritto sul settimanale Oggi, a prendere il posto di Ilary potrebbe essere Miriam Leone: “Miriam Leone, 33 anni, è in un momento professionale molto felice”, ha scritto Dandolo.

E ha aggiunto: “L’attrice siciliana è infatti richiesta sia dal piccolo, sia dal grande schermo. Gira anche voce che l’ex Miss Italia sogni di salire sul palco dell’Ariston e di affiancare Claudio Baglioni alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Intanto, si mormora che stia trattando con Mediaset per un rientro in grande stile a Le Iene. Sostituirà Ilary Blasi? Ah, saperlo…”. Miriam Leone aveva già preso il posto di Ilary a Le Iene dopo la maternità e quindi è già “di casa”. Continua a leggere dopo la foto

Sarà davvero così? Al posto di Ilary troveremo Miriam? Potrebbe darsi. Di sicuro il pubblico sentirà la mancanza della signora Totti, della sua ironia e della spigliatezza. Ma non c’è nulla di sicuro, per il momento. Anzi, una cosa sicura c’è: il ritorno di Nadia Toffa. Ad annunciare la buona notizia è stata la stessa conduttrice bresciana, che, rassicurando i suoi follower su Instagram ha scritto: “Ci vediamo a settembre con le dirette delle Iene, ora inizio le vacanze“.

