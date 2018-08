“Cosa?”. Reazione a catena. La gaffe su Fabrizio De André è ‘horror’ 

Figuraccia in diretta delle Cha Cha Cha, le tre ragazze campionesse di ‘’Reazione a Catena’’, la trasmissione in onda nel preservare di Rai 1 condotta da Gabriele Corsi. La domanda aveva a che fare con uno dei maggiori cantautori italiani, ovvero Fabrizio De Andrea. Si parlava del cantante e per collegarlo prima alla parole "canzone" e poi a "genovese" durante la fase finale del gioco, le tre ragazze hanno usato prima il presente e poi il futuro. "De Andrè sarà genovese?", si è chiesta una delle concorrenti lasciando il pubblico a casa e in studio senza parole. Anche il conduttore è sprofondato nel più totale imbarazzo e se l'è cavata con un "sorvoliamo" per mettersi alle spalle un momento piuttosto incredibile. Le gaffe in realtà sono due. Le componenti del trio ‘’Cha cha cha’’ non sapevano che Fabrizio De Andrè fosse genovese e parlando di lui hanno usato il verbo presente. Sarebbe stato bello poter godere ancora della maestria di Fabrizio De Andrea, ma il famoso cantautore è morto l’11 gennaio del 1999 a causa di un tumore ai polmoni. Era ricoverato all’istituto dei Tumori di Milano da qualche tempo. (Continua a leggere dopo la foto)

Era nato a Genova, nel quartiere della Foce il 18 febbraio del 1940. Figlio di genitori della borghesia agiata ma legati a una famiglia di solido patrimonio, De André è stato uno studente pigro fermatosi a due esami dalla laurea in legge che ha avuto tra i suoi amici di sempre Paolo Villaggio, Luigi Tenco, Gino Paoli, poi l'amore per la scrittura e la musica l'ha fatto entrare nell'olimpo della musica italiana. Le Cha cha cha hanno avuto qualche tentennamento anche sulla provenienza del cantautore. Anche questa una gaffe da non poco, visto che Fabrizio De Andrè faceva parte della cosiddetta ‘’Scuola genovese’’.

Si tratta di un movimento culturale e artistico sviluppatosi e radicatosi a partire dagli anni 1960 nel capoluogo ligure e prevalentemente legato alla canzone d'autore. Tra gli esponenti della scuola storica, che ottenne successo a partire dagli anni 1960, si collocano anche Umberto Bindi, Fabrizio De André, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi, Gino Paoli e Luigi Tenco. Tutti cresciuti e nati musicalmente a Genova, due nacquero anche anagraficamente (Fabrizio De André e Umberto Bindi), mentre gli altri si trasferirono da bambini.

In particolare Bruno Lauzi e Fabrizio De André dedicarono anche parte della propria produzione alla narrazione specifica della propria città, utilizzando anche la lingua ligure in vari brani. Il mare genovese è inoltre tema ricorrente per tutti i cantautori della scuola storica: sia Bindi, sia Tenco, sia De André, sia Lauzi, sia Paoli, infatti, lo hanno citato direttamente in loro brani.

Emma Marrone super sui social. Ma Federica Pellegrini commenta e fa una gaffe