“Trasformato”. Gordon Ramsay, lo chef più temuto in tv? Guardate com’è diventato

"Wow Gordon, devi allenarti come un matto, sei fantastico!", "Sei in grande forma” e "Che tonico!". E questi sono solo tre dei commenti piovuti sotto al post di Gordon Ramsay, il noto e temutissimo chef tv famoso anche per le sue uscite che hanno fatto rabbrividire i gestori dei 'ristoranti da incubo' e i cuochi delle 'cucine infernali'. Gordon, in effetti, sembra trasformato nell'ultimo post su Intstagram che gli ha infatti valso oltre 340mila like e più di 5mila commenti. E che fisico, a 51 anni! Lo dice lui stesso nella didascalia della foto: "Da Iron Chef a Iron Man". I suoi follower (ne conta quasi 5 milioni) sono rimasti a bocca aperta. E hanno quindi applaudito il loro idolo, che oggi appare in una forma fisica strepitosa. Ma come ha fatto? "Ero sovrappeso, 18 chili che pesavano come pietra, sembravo un sacco di *** - ha detto lo chef scozzese al Times - Ora guardo le vecchie foto e penso: 'Come faceva mia moglie Tana ad andare in giro con me? Lei è bella ed attraente, e si portava dietro un fottuto grasso". (Continua dopo la foto)



"Non avevo una forma, non mi sentivo bene con me stesso”, ha aggiunto lo chef, che oggi segue una dieta sana, corre, nuota e va in bicicletta. Forse non tutti lo sanno, ma Gordon ha un passato da calciatore quasi professionista, quindi pur dedicandosi poi a pentole e fornelli, è rimasto un atleta, almeno interiormente. A 18 anni ha avuto un brutto infortunio al legamento del crociato, quindi la Scozia ha dovuto dire addio a una potenziale stella del pallone, ma in fondo ci ha guadagnato un talento della cucina apprezzato in tutto il mondo.

Negli ultimi anni, però, lo chef deve essersi concesso qualche peccato di gola di troppo, così ha accumulato chili che ora è riuscito a far sparire. Come? Solito metodo: dieta bilanciata e tanto sport. Si è appassionato all'Ironman, appunto, ovvero una variante del triathlon. Si tratta di una disciplina sportiva che unisce nuoto, ciclismo e corsa in un'unica competizione massacrante: quasi 3900 metri a nuoto, 180 km di bicicletta e, infine, una maratona di corsa.





Non solo tanto allenamento, anche il suo regime alimentare è cambiato: da tre pasti abbondanti, Gordon ora mangia 5 volte al giorno, con porzioni più piccole e bilanciate. E i risultati si vedono: oggi Gordon Ramsay vanta un fisico marmoreo, scolpito e con gli addominali in vista. Un vero figurino lo chef che a novembre prossimo spegnerà 52 candeline e che, come annunciato recentemente, vedremo in un nuovo progetto televisivo in accordo con il canale National Geographic. Si chiamerà 'Gordon Ramsay: Uncharted': lo chef dovrebbe svelare segreti culinari e culturali di varie località, con sfide sui piatti tipici contro i colleghi locali.

