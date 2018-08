Per Caterina Balivo le vacanze sono già finite. Dopo la parentesi a Capri con tutta la famiglia e gli scatti social che la conduttrice ha voluto condividere con i fan di Instagram, è tempo di tornare al lavoro per la conduttrice. Un lavoro nuovo: la Balivo si sta preparando alla sfida che, dopo anni e anni a 'Detto Fatto', la vedrà impegnata in un programma inedito che si chiama 'Vieni da me'. Si tratta di una trasmissione scritta su misura per Caterina, che ha lasciato in eredità a Bianca Guaccero il contenitore su Raidue che l'ha resa famosa. Sappiamo che è già al lavoro dalle Storie di Instagram. Caterina, che come detto è attivissima sul social, ha condiviso immagini e filmati che la vedono negli studi televisivi Rai, già alle prese con le riunioni con agli altri autori di 'Vieni da me' per mettere a punto tutti i dettagli del programma del day time pomeridiano della prima rete. Quando lo vedremo in tv? A partire dal prossimo 10 settembre e nella stessa fascia oraria di Detto Fatto, che va in onda sul secondo canale, quindi dalle 14 alle 16. (Continua dopo la foto)



“È bellissimo lavorare a nuovi programmi ma anche molto faticoso”, ha rivelato Caterina in una Storia. Si diverte, sorride ed è prontissima per questo nuovo progetto, ma non nasconde che c'è tanto da fare e anche da organizzare. Soprattutto in ambito privato, per il trasferimento da Milano a Roma. “Il distacco da Milano spero sia morbido – ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni - Cora è ancora piccola, Guido Alberto a Roma ha i cugini e poi i nonni che potranno andare a prenderlo a scuola e lui ne è molto felice. E i suoi amici storici continuerà a vederli ogni tanto. Forse il cambiamento più complicato sarà per me”.

Il problema principale per Caterina sembra essere la riorganizzazione della quotidianità: “Una mamma che lavora ha una sua organizzazione che funziona. Ora dovrò essere brava a riorganizzare tutto da capo, ma per farlo serve tempo”. In 'Vieni da me' è autrice e conduttrice e pensare pure al resto non deve essere impresa facile. Ma la Balivo sarà sicuramente all'altezza. Nel frattempo, in attesa di rivederla finalmente in video in questo nuovo programma, la presentatrice amatissima ha condiviso coi fan il promo. Si capisce che 'Vieni da me' sarà un salotto a metà tra talk e one woman show e nella prima puntata interverranno come ospiti Orietta Berti, Amadeus e la moglie Giovanna o Giancarlo Magalli, ma si darà spazio anche alle storie e alle persone comuni.





I fan, però, hanno notato una strana coincidenza che ha scatenato una polemica: 'Vieni con me' e 'Detto Fatto' verranno trasmessi nella stessa fascia oraria e più di qualcuno non ha gradito questa scelta. “È lo stesso orario di detto fatto su Rai due? Mi sembra una presa per i fondelli per le due trasmissioni, il desiderio di vedere la nuova trasmissione e vedere nel contempo la conduzione nuova dell'altra!”, scrive un'utente. E un'altra: “Sono contenta di rivederti, ti seguo sempre anche sui social, mi dispiace solo che il tuo nuovo programma sia alla stessa di Detto Fatto, che in fondo è una tua creatura..”. Ancora: “Peccato solo che sarà in concomitanza con Detto Fatto”. La Balivo, alla vista di tutti questi commenti, si è vista costretta a intervenire: "Non decido io", ha fatto sapere.

