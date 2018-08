Via il costume! Aida Nizar incontenibile anche in vacanza: le foto hot

Aida Nizar, la spagnola tutto pepe che abbiamo conosciuto all'ultimo Grande Fratello, vi sembra una senza freni? E avete ragione. No, non quelli del motorino. Pure quelli, forse, dopo averla vista nel video che ritrae un episodio tutt'altro che piacevole: un incidente in scooter che si è risolto nel migliore dei modi, con nessuna conseguenza, ma che ha fatto subito il giro della rete. La ex gieffina che nella Casa ha portato scompiglio tra gli inquilini, si trovava a Vietri sul Mare, Salerno, per un evento e si è fatta immortalare mentre guidava uno scooter (senza indossare il casco) per le vie della città. Un'occasione per mandare un messaggio ai fan. Certo, il solito “Adoro la mia vita”, ma anche per invitarli alla sua prossima serata. Peccato che la Nizar abbia condiviso sul suo profilo Instagram solo una parte del video in motorino. Ci hanno pensato alcuni utenti a diffondere il resto del filmato, quando la Nizar perde il controllo del mezzo e finisce contro un supporto sul ciglio della strada. (Continua dopo la foto)



Per fortuna si è trattato di un incidente senza conseguenze. Niente di grave e, passata la paura, gli utenti ne hanno approfittato per sfogare tutta la loro ironia sull'accaduto. Qualcuno si è anche chiesto se Aida abbia mai preso la patente... E adesso che è successo? Nessun incidente per strada e non si può definire l'ultima di Aida nemmeno 'incidente hot', visto che dalle foto sembra prassi per lei non indossare il pezzo sopra del costume. (Continua dopo la foto)

La spagnola, che anche qui da noi ha trovato una folta schiera di fan, sta trascorrendo le vacanze a Ibiza, meta prediletta dei vip nostrani e non. Ed è lì, nelle acque cristalline della Isla, che Aida decide di togliere alcuni dei pochi "freni" rimasti e regala ai fan un topless al mare. Anzi: più di uno. L'ex inquilina della Casa del Grande Fratello ha pubblicato un video su Instagram in cui si mostra senza reggiseno in acqua (ma copre il lato A con le mani). Immancabile, poi, l’urlo del suo ormai famosissimo motto “Aida adora la sua vita”. (Continua dopo foto e post)





Non solo. Ci sono anche altri scatti che testimoniano come la Nizar preferisca abbronzarsi integralmente. In uno, forse accidentalmente però, il pezzo sopra del bikini a fascia cala un po' troppo e rivela i capezzoli (strano che Instagram non l'abbia ancora rimosso), in un altro ancora eccola ritratta da dietro mentre prende il sole sul lettino, sempre in topless. E ancora, in posa davanti allo specchio con le mani a coprire il seno. Insomma, Aida è una provocatrice nata e anche al mare trova il modo di far parlare di sé.

