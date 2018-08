Federica Panicucci, corpo da schianto (a 51 anni). Ma c’è qualcosa che non sapete…

"Ma perché l'età per te è un optional?! Sembri sempre una ragazzina", "Ammazza che fisico!", "Ecco: quando la bellezza Italiana non è volgare nessuno può competere. Bella Federica" e "Alla faccia meglio di una ventenne sempre bella Fede!". E poi, ancora, decine e decine di "Sei pazzesca", "bellissima", "meravigliosa" e "perfetta". E questi sono solo una minima parte dei commenti che nelle ultime settimane i fan hanno lasciato sotto i post di Federica Panicucci. La regina di Mattino Cinque, terminata la stagione televisiva, è volata in vacanza, in quel paradiso delle Maldive che condivide con i follower di Instagram, insieme al compagno, Marco Bacini, e i due figli, Sofia e Mattia, avuti dall'ex marito Mario Fargetta. La conduttrice si conferma una delle reginette di questa estate 2018: la prova costume non è superata, di più. Massimo dei voti per 'Super Fede', che come fanno notare i fan tra i numerosi commenti che affollano ogni scatto in bikini, ha 51 anni ma ne dimostra meno della metà fisicamente. (Continua dopo la foto)



Che fisico, ragazzi, la Panicucci! Il mezzo secolo se lo porta davvero bene. Anzi: alla grande. E non ha nulla da invidiare a donne molto più giovani di lei. Bellissima e fisicatissima: col costume è davvero una bomba. Perfetta. Come detto, ogni cartolina dalle Maldive condivisa su Instagram fa il pieno di cuoricini e di commenti estasiati. I fan non restano certo indifferenti a tanta perfezione e hanno iniziato a bombardare la conduttrice di complimenti.

Domanda: come fa a mantenersi così in linea? Quali sono i segreti di questa forma fisica impeccabile? Federica, che appare stratosferica nelle foto social ma anche in quelle 'rubate' dai paparazzi, ha risposto sulle pagine del settimanale Chi. Alimentazione corretta e bilanciata e tanto allenamento, ha ammesso. Ma non solo: è anche merito della genetica se il suo corpo sta reagendo così all'avanzare del tempo.





“Non c’è un vero segreto - ha risposto Federica alla domanda del giornalista di Chi che l'ha intervistata - Se non uno stile di vita sano, un’alimentazione sanissima e un po’ di allenamento, bastano pochi minuti al giorno. Il resto è genetica, ringrazio i miei genitori, e il frutto di tanto sport fatto da ragazza”, ha concluso. Si allena e sta attenta a tavola, ma nemmeno troppo. Perché, come ha sempre dichiarato, non ama le diete e in più ha questa fortuna di essere di “nata magra”.

