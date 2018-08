“Programma cancellato”. Fan in rivolta contro la Rai: “Troppo bello per fermarlo”

Un fulmine a ciel sereno che ha mandato su tutte le furie i fan che, immediatamente, hanno fatto sentire tutto il loro disappunto in rete. A dare la notizia è stato il regista Lucio Pellegrini che non ha potuto far altro che annunciare il taglio previsto dalla Rai. "No, non ci sarà la quarta stagione di Tutto può succedere e spiace anche a noi". Una decisione, probabilmente, dovuta al fatto che la terza stagione ha segnato un netto calo in termini di share: si è mantenuta su una media prossima ai 3 milioni di telespettatori, toccando al massimo il 15% di share rispetto al 17-18% della stagione precedente. Furiosa la reazione: "Maledetti", "È scandaloso...", scrivono i fan. Pellegrini da parte sua si difende: “Già all’inizio erano state programmate tre stagioni. La storia si conclude, ma è stata una bella avventura per tutti“. Insomma, non se la prendano i fan, arriveranno tempi migliori. ‘Tutto può succedere’, per chi non lo sapesse, è un adattamento italiano della serie televisiva statunitense del 2010 Parenthood. (Continua dopo la foto)



Creata da Jason Katims e trasmessa sulla NBC per sei stagioni, a sua volta ispirata dal film Parenti, amici e tanti guai di Ron Howard. Nel cast principale figurano Pietro Sermonti, Maya Sansa, Ana Caterina Morariu, Alessandro Tiberi, Licia Maglietta e Giorgio Colangeli. I Ferraro, entrati nel cuore degli italiani con i loro modi da ragazzi della porta accanto, sono una numerosa famiglia che vive nei pressi di Roma ed è composta dal nonno Ettore e dalla moglie Emma, che sono un punto di riferimento per i quattro figli.

Alessandro, Sara, Giulia e Carlo, molto diversi tra loro, e le loro famiglie. La serie vede come registi, tra gli altri, Lucio Pellegrini, Alessandro Angelini, Alessandro Casale e Fabio Mollo. Nel febbraio 2016 era stata confermata dalla Rai la produzione di una seconda stagione, in onda su Rai 1 dal 20 aprile al 29 giugno 2017.L'11 settembre 2017 erano cominciate le riprese per la terza stagione, in onda su Rai 1 dal 18 giugno 2018,dal precedente 5 giugno, la stagione viene resa disponibile in anteprima su RaiPlay.

La sigla iniziale è il brano musicale Tutto può succedere scritto da Giuliano Sangiorgi e dal compositore Paolo Buonvino ed è eseguita dai Negramaro. Nella colonna sonora è presente un altro brano originale, intitolato Pinzipo, eseguito da Raphael Gualazzi.

Ti potrebbe interessare: “Zingari, scendete dal treno…”. Annuncio choc su Trenord: la denuncia