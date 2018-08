“Favolosa!”. Il topless di Nancy Brilli (54 anni) che fa la doccia: colpo dei paparazzi

Nancy Brilli più in forma che mai. 54 anni, ma curve mozzafiato e davanzale sodo da far invidia a giovanissime soubrette. L'attrice mette in mostra un fisico tonico, con un lato B da urlo: le immagini del seno nudo immortalate da Diva e Donna sono diventate virali in poco tempo. Mentre trascorre la sua estate 2018 a Fregene, i paparazzi la catturano mentre si alza dal suo lettino in spiaggia: bikini a fantasia floreale che, però, vola via quando il caldo inizia a diventare insopportabile.Nancy Brilli, single ormai da diverso tempo, dopo la fine della storia con il chirurgo Roy De Vita, si dedica al lavoro e al figlio Chicco. E anche se i corteggiatori non mancano, al mare ci va con le amiche. Bella e sorridente, lascia che a parlare siano le sue forme sinuose sotto la doccia. Nei giorni scorsi, l'attrice italiana è stata paparazzata anche dal settimanale Oggi: in barca a Ponza. La bella attrice, a 54 anni, mostra un fisico da fare invidia alle ventenni e infatti è lei stessa che condivide lo scatto sul profilo Twitter. (Continua a leggere dopo la foto)



Nelle passate settimane, invece, a "Domenica Live", programma condotto da Barbara d'Urso sulle frequenze Mediaset, Nancy Brilli si è raccontata come mai aveva fatto prima. L'attrice 54enne ha affermato di credere molto nel matrimonio tanto da essersi sposata due volte. Una prima volta a 21 anni con il collega Massimo Ghini e la seconda volta con Luca Manfredi figlio dell’indimenticabile Nino Manfredi, da cui ha avuto il figlio Chicco. Nancy Brilli ha raccontato di avere sofferto di endometriosi e poi di avere combattuto con un tumore e che secondo i medici difficilmente avrebbe potuto avere un bambino. Ma con delle cure specifiche e un pizzico di fortuna la Brilli ha avuto suo figlio Chicco, oggi quindicenne. (Continua a leggere dopo la foto)



L’intervista a Nancy Brilli si è conclusa con un commovente ricordo che Barbara D’Urso ha tirato fuori a sorpresa: "Nancy, io e te abbiamo un buco nell’anima: entrambe abbiamo perso la mamma quando eravamo piccole". L’attrice romana commossa fino alle lacrime ha raccontato: "Mia mamma se n’è andata quando aveva 39 anni e i miei ricordi si sono cancellati con la sua morte…Ogni tanto le chiedevo: mamma posso volare? Lei mi diceva di si e ora, quando la gente mi applaude, guardo lassù e penso: mamma, guarda, volo". Infine Nancy Brilli aggiunge: "Purtroppo mi è capitata questa cosa terribile ma io non voglio piangermi addosso, anzi voglio far divertire la gente, è la mia missione". (Continua a leggere dopo la foto)



A Non Disturbare, programma condotto da Paola Perego, Nancy Brilli ha raccontato del suo amore con Ivano Fossati: "La nostra è stata una storia molto passionale. Era un grande amore, se rinascessi lo vorrei rivivere, ma vorrei anche che finisse perché è stato troppo sofferto: troppi litigi, troppi dispetti, troppa gelosia" - ha confidato a Paola Perego - "E poi mi ha lasciato sola in un momento in cui stavo male fisicamente e questo mi ha fatto sentire sola. Solo dopo ho saputo che il giorno del mio intervento aveva dormito tutta la notte sotto la clinica… E’ finita per gelosia e tradimenti. Poi, io sono stata male e lui ha avuto paura…".

