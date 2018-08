“È il figlio di Maria De Filippi”. Ecco il fusto Gabriele. E la mamma…

Maria De Filippi e Gabriele Costanzo più affiatati che mai. Siamo alla soglia degli 80 anni di Maurizio. Non ci sarà un party, per sua volontà. O forse sì, magari a sorpresa, organizzato da Queen Mary. Certo, la De Filippi al momento è impegnata con il suo lavoro: deve far ripartire la macchina di Uomini e Donne - e riscattare una stagione al di sotto delle aspettative -, dare spazio a nuove storie per 'C'è posta per te' e scovare nuovi talenti da presentare ad Amici. Intanto, però, Maria De Filippi - già pizzicata più volte dai paparazzi in questa estate 2018 - si mostra con un fisico tonico e uno stato di forma mai avuto precedentemente. Anche grazie a un uomo speciale che le sta sempre al fianco. E che questa estate l'ha trascorsa con lei. Di chi parliamo? Di Gabriele Costanzo, figlio adottivo di Maurizio e Maria... (Continua a leggere dopo la foto)



Come dicevamo in apertura, Maria De Filippi è in ottima forma: una Queen Mary, quella che vediamo nelle immagini pubblicate in esclusiva da Chi, da capogiro. Il giornale di Alfonso Signorini, infatti, non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto il fisico della conduttrice di Canale 5 non abbia nulla da invidiare a quello delle nuove showgirl. Giovane, inoltre, Maria De Filippi pare essere anche nell’animo, tant’è che la stessa tra gli amici del figlio, in barca, si confonde senza alcuna difficoltà. Ma la maggiore complicità, come testimoniano le foto, Maria dimostra di averla con Gabriele. Insieme, sorridenti, non c’è uno scatto dove i due appaiono in disaccordo. Anche perché Costanzo jr. nei giorni scorsi ha rilasciato parole al miele per mamma Maria... (Continua a leggere dopo la foto)



Gabriele Costanzo, su Instagram, ha voluto ringraziare la madre adottiva, Maria De Filippi. "Siamo uno la forza dell'altro", ha scritto Gabriele pubblicando su Instagram la fotografia insieme alla madre. Maria De Filippi e il figlio sono abbracciati, sorridenti, felici. Un bel momento che il ragazzo ha voluto condividere con i suoi follower e con la madre, campionessa di ascolti TV con programmi come Amici, C'è posta per te e Uomini e Donne. Il post segue la dedica che Maria De Filippi aveva fatto al figlio alcuni giorni fa. "Gabriele è una cosa bella - aveva detto la conduttrice - è un ragazzo per bene, è onesto, è pulito. E questi complimenti lui li sente adesso per al prima volta perché non sono una prodiga di complimenti ma lui ti stupisce ogni giorno di più. Ha un solo difetto Gabriele, lui lo sa bene e non lo dico. Però penso pure che lui sarà un bravo padre, è fedele". (Continua a leggere dopo la foto)



Attenzione, però. Perché Maria De Filippi è buona e giovane, ma guai a toccarle il figlio. Lo ha già detto in passato: è gelosa delle 'fidanzate' di Gabriele Costanzo. "Sono contenta di lui, quando lo vedo onesto e umile. Non ho mai smesso e non riesco a smettere di controllarlo. Io so dove va e con chi va, adesso con Facebook è facile. Se discuto con lui perdo il buonumore; come una cotta da ragazzina, tutto è concentrato su di lui. Prima sapevo dividere l’emotività dal sopravvento, ora i sentimenti hanno il sopravvento. E alla fine, se litighiamo, per non stare male sono io a cedere".

