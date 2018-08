Per il momento non vuole pensare al lavoro. Anche perché l'idea di non dover condividere più lo studio con Caterina Balivo, all'interno di Detto Fatto, gli crea solo rabbia e dolore. Giovanni Ciacci, stilista nonché 'co-conduttore' del programma di Rai 2, recentemente ammirato anche sul palco di Ballando con le Stelle 2018, preferisce non toccare l'argomento professionale ed evitare di parlare, apertamente, di Bianca Guaccero. Sarà lei, infatti, a prendere il timone di Detto Fatto a partire da settembre. Una scelta, questa, che non è piaciuta a Ciacci che non ha mancato di ribadirlo in più occasioni. Ma per Giovanni questo è un periodo fortunato sotto l'aspetto sentimentale: da qualche mese, infatti, Ciacci ha un nuovo amore. Si tratta di Damiano, 26 anni, agente immobiliare con un passato al fianco d Stefano Gabbana. Grazie a questo giovane ragazzo, Giovanni Ciacci sembra essere rinato... (Continua a leggere dopo la foto)



Damiano lo ha conquistato con semplici mosse. A rivelarle è stato lo stesso Ciacci in una lunga intervista al settimanale Nuovo TV. Per lo stylist di Detto Fatto è forse arrivata davvero la persona giusta: "Sì, è lui che mi fa sentire le farfalle nello stomaco. Ci siamo conosciuti due mesi fa, alla fine di Ballando con le Stelle, in un locale sotto casa mia a Milano. Lui mi ha visto, mi ha mandato un bigliettino al tavolo e ora siamo inseparabili". Insomma, se il lavoro non dà grandissime soddisfazioni, l'amore sa come ripagare il buon Giovanni. Anche perché le intenzioni sembrano più serie del previsto. Il motivo? Presto detto. (Continua a leggere dopo la foto)



Nelle scorse settimane il mondo del gossip è arrivato a parlare addirittura di matrimonio imminente. Il promesso sposo sarebbe, appunto, l'agente immobiliare Damiano Allotta: l'ex storico di Stefano Gabbana, con il quale 'Giò Giò' è stato visto più volte. Damiano e Giovanni già negli scorsi mesi sono stati pizzicati dai paparazzi: passeggiate romantiche mano nella mano e baci appassionati ... insomma, tutto farebbe ipotizzare che i due siano una coppia molto affiatata! Secondo lo scoop di Novella 2000 testimone di nozze di Giò Giò sarà l'amica di sempre, Valeria Marini. (Continua a leggere dopo la foto)



In attesa di capire se saranno davvero fiori d'arancio tra Giovanni Ciacci e il suo compagno Damiano, tiene banco la polemica tra lo stylist di RaiDue e Cristiano Malgioglio. I rapporti tra i due sono parecchio tesi e Ciacci non ha alcuna intenzione di allentarli, come spiegato in una lunga intervista concessa a La Nazione. "Finiremo quando lui smetterà di colpirmi. Gli amici sono quelli che si rispettano. Cristiano dice che ha tanto da fare. Se pensasse a cantare e promuovere il suo disco, sarebbe meglio: per lui e per tutti". E il futuro di Giovanni? "Un matrimonio. Sicuramente un nuovo libro. Uscirà a settembre. Racconta la vita di Giò Stajano, la prima trans d’Italia: era la nipote di Achille Starace, il braccio destro di Benito Mussolini. Soggetto piccante, molti si scandalizzeranno...".

