“Nooo… per un soffio”. Temptation Island, cosa è successo dopo l’ultima puntata 

Si conclude con la vittoria di "Tutto può succedere" la sfida degli ascolti estivi. La famiglia Ferraro ha battuto di un soffio i fidanzatini e i tentatori di "Il viaggio di Temptation Island". Due milioni e 700 mila spettatori per l'ultima puntata della fiction di Rai, mentre l'appuntamento finale con il reality delle tentazioni di Canale 5 si è fermato a 2,3 milioni di spettatori. Temptation island non è riuscito a detenere il record per un soffio e durante l'ultima puntata si è dovuto arrendere alla fiction ''Tutto succedere''. Ultima puntata a parte, il reality ha sempre battuto la concorrenza e ha postato a casa dei numeri impressionanti. I buoni risultati non sono altro che una conferma. L'ultima edizione si attesta infatti come una delle più viste di sempre. Un successo che Maria De Filippi cavalcherà nelle prossime settimane con la produzione della nuova versione celebrity "Temptation Island Vip". Filippo Bisciglia è riuscito a raggiungere dati di ascolti da record e dopo la puntata che ha mostrato le coppie un mese dopo, ha voluto ringraziare tutti con un messaggio. (Continua a leggere dopo la foto)



L'ex gieffino e compagno di Pamela Camassa ha scatto dei selfie con i concorrenti di Temptation. Sotto ad ogni foto, il presentatore ha scritto la stessa e commovente frase. “È difficile spiegare ciò che provo per voi. È difficile spiegare il rapporto che si instaura tra di noi… spiegare i momenti vissuti insieme. È difficile a volte far capire le vostre scelte agli altri, ai nostri compagni di viaggio che ci seguono da casa. È facile giudicare ma soprattutto essere giudicati''.

''Ma è altrettanto facile, - si legge ancora nel post pubblicato dal conduttore del reality delle tentazioni - se ci si sofferma a pensare un attimo, capire che le vostre scelte sono scelte dettate dal cuore, ed ognuno di noi, col proprio cuore, ci fa ciò che vuole, è nostro, batte dentro di noi! È difficile mettersi in gioco, e voi lo avete fatto. È facile dirvi grazie. È stupendo dirvi vi voglio bene. Filippo.”

Il post del conduttore è stato commentato da tantissimi telespettatori, ma non sono mancati i messaggi da parte dei protagonisti dell'edizione appena conclusa del reality show. Raffaela, la fidanzata di Andrea, ha ricambiato volentieri e ha scritto: “È difficile far capire alla gente quello che si prova durante quest’esperienza, è difficile far credere che si creano determinati rapporti così veri e forti con le persone in così poco tempo… tu Fili mi sei entrato nel cuore!”.

