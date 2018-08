Georgette Polizzi non riesce ancora a crederci. Insieme a Davide Tresse è diventata famosa al pubblico per aver preso parte a Temptation Island nel 2016. La coppia, adesso, sta vivendo un momento complicato a causa della sclerosi multipla che ha colpito Georgette ma l’amore tra i due prosegue a gonfie vele, tanto da regalarsi dediche anche sui social. L'ultima è arrivata pochi minuti fa: "Sono qui in ospedale per un’altra infusione del farmaco per la mia 'compagna bastarda'... e guardo le nostre foto, le infine doto che ho sul rullino del telefono. Chi lo avrebbe mai detto?!? - scrive Georgette su Instagram - 3 anni e mezzo fa avevo completamente perso la fiducia nell’amore... le troppe sofferenze mi avevano portato a sigillare il mio cuore... ero convinta che non lo avrei più donato a nessuno per paura di soffrire...". La storia d'amore con Davide va a gonfie vele, come non manca di sottolineare Georgette. Ancora una volta. (Continua a leggere dopo la foto)

La stilista, nel suo lungo messaggio social, sottolinea come la sua vita sia cambiata da quando è arrivato 'Momo': "E poi sei arrivato tu Momo mio... tu che mi hai fatto ricredere, tu che mi hai fatto capire che il vero amore esiste! Tu che hai scelto di esserci e non di stare... tu che hai scelto di diventare parte di me! La nostra vita è cambiata, ma grazie a questa malattia bastarda ho capito che sono fortunata per tutto l’amore che provi per me... se prima qualche dubbio lecito c’era ora so che nel tuo cuore hai inciso il mio nome!! Grazie momo per quello che sei, spero di non deluderti mai!!". (Continua a leggere dopo la foto)



L’amore tra Georgette e Davide è più che forte che mai, tanto da parlare di matrimonio. "Ti ho detto sì per sempre, non vedo l’ora di chiamarti marito", scrive infatti la Polizzi. E nei giorni scorsi, proprio il fidanzato Davide ha dedicato un lungo post su Instagram: "Tu mi chiedi di lasciarti, io rilancio chiedendoti di sposarmi. Lunga la lettera sulle pagine del settimanale "Di Più", alla fidanzata Georgette Polizzi, con cui ha partecipato al reality nel 2016. La giovane, che ha da poco scoperto di soffrire di sclerosi multipla, gli aveva scritto qualche settimana fa, chiedendogli di troncare la loro storia d'amore. "Tu dirai questo è impazzito", continua Tresse: "E lo diresti con giusta cognizione di causa, visto che sono sempre stato scettico nei confronti dello nozze. Ma ora voglio assicurarmi di poterti stare accanto sempre, con la speranza che la vita ci torni a sorridere". (Continua a leggere dopo la foto)



Georgette Polizzi ha un sogno nel cuore: tornare a camminare. "Ora nuovo obiettivo: tornare a camminare per poterle indossare tutte!!" spiega ancora Georgette Polizzi mostrando delle calzature comprate online. Poi si sofferma su uno scatto insieme al fidanzato Davide Tresse, in barca e scrive. "Un altro week... ed un altro STOP AL TEMPO per noi...Anche oggi mi hai portato in barca, questa volta fino a Grado...Oggi ti guardavo e mi chiedevo se veramente meriti tutto questo...Testarda come pochi ho iniziato a camminare con le stampelle però faccio tre passi e mi fermo e tu mi devi aspettare...Mi devi aiutare per salire in barca...Ti devi prendere cura di me...Non riesco a guidare quindi mi devi scorrazzare in giro...E molte altre cose...".

