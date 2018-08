“Non è possibile”. Valeria Marini (51 anni) tutta nuda. Ma i fan hanno dei dubbi

A giugno scorso Valeria Marini aveva infiammato Instagram con un'immagine molto, ma molto piccante: una foto che la ritrae nella vasca da bagno, ricoperta di bolle di sapone. Con lo sguardo sensuale e la bocca poco aperta, la showgirl ha conquistato oltre 45 mila like sul social dove è seguita da oltre 700mila fan. “So hot”, la didascalia secca. Adesso, invece, due mesi dopo quello scatto provocante, eccone un altro ancora più “hot”. Questa volta alza ancora di più la temperatura, già rovente, la Valeriona nazionale. È nuda, completamente nuda, in una delle ultime foto apparse sul suo profilo Instagram. Si sta rilassando a Porto Cervo, in Sardegna, in questi giorni d'agosto e in barca, mentre sorseggia un drink, si fa fotografare così. Senza veli. Immaginate da soli quanti like abbia raggiunto questo post che la Marini commenta scrivendo “Happy hour, drink, summer, love”. Un'infinità. Oltre 54mila i cuoricini apparsi sotto alla foto super sexy. (Continua dopo la foto)



E i commenti? A centinaia. Tanti complimenti, perché Valeria, che ha 51 anni, vanta una forma fisica a dir poco spettacolare: “Sei sempre più bella e sei sempre la numero 1”, “Che corpo da mozzafiato per la sua età”, “Divina”, si legge sotto al post. Ma non mancano le critiche. Più di qualcuno, infatti, non è convinto: quello non è uno scatto recente, scrivono diversi fan. “È una foto di quando era giovane penso”, azzarda uno. E un altro gli fa eco: “Questa foto (bellissima) risale ormai a molti anni fa”.

Immancabili anche le accuse di aver usato filtri e 'magie' varie di Photoshop: “Fisicamente non mi sembra proprio lei”, “I miracoli di Photoshop. Senza hai più cellulite di me...ammettilo!!!!”. E ancora: “Mi dispiace... tutta ritoccata questa foto. Sei bella anche naturale”, “Hai fatto la foto alla sosia più giovane e magra?!!”. Insomma, come spesso accade in questi casi c'è una spaccatura netta tra i fan. Lei, Valeria, non ha risposto a nessuno. E pochi giorni dopo ha continuato a postare foto e video con sguardo e pose sexy.





Si sta rilassando in Sardegna Valeria. Una pausa prima degli impegni televisivi che l'attendono in autunno. Secondo il settimanale Chi, la Marini parteciperà al nuovo programma condotto da Simona Ventura Temptation Island Vip insieme al compagno Patrick Baldassarri. I fan non stanno già più nella pelle. Dopo averla vista protagonista assoluta nel reality di Ilary Blasi, c'è grande attesa di vedere la ex showgirl del Bagaglino alle prese tra falò e video nel pinnettu.

