“Ecco la nuova me”. Alessia Fabiani: com’è diventata l’ex letterina di Passaparola 

Provocante e provocatoria. Alessia Fabiani è stata sulla cresta dell'onda per parecchi anni e di lei non si sa più niente. A 'Passaparola' vestiva i panni della 'letterina'' insieme alle colleghe Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Alessia Ventura. Nata nel 1976 a l’Aquila, Alessia Fabiani inizia a calcare i palchi della televisione nel 1997, quando diventa una delle letterate del programma 'Il gatto e la volpe', condotto da Paolo Bonolis. La grande notorietà tra il pubblico televisivo giunge nel 1999, quando entra a far parte del cast di Passaparola con Gerry Scotti, dove rimane fino al 2002. Grazie al programma entra ogni sera nelle case degli italiani sorridendo e ammiccando tra una domanda di cultura generale e un'altra. Nel 2003 debutta come attrice a teatro, dove è protagonista insieme a Nadia Rinaldi del musical Finalmente mi sposo, per la regia di Marco Lapi. Nello stesso anno è protagonista del calendario sexy del mensile Maxim. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel 2004 prende parte al reality show di Canale 5 Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi, e partecipa come concorrente insieme alla collega ed ex-letterina Alessia Mancini al varietà La sai l'ultima? VIP. Nel 2005 è inviata per la trasmissione Lucignolo. Fino alla stagione 2006/2007 lavora come showgirl nella trasmissione Guida al campionato in onda su Italia 1 e recita nel film TV Piper di Carlo Vanzina.

Poi si fa lontana dal piccolo schermo. Nel 2008 si laurea in Scienze dei Beni Culturali all'Università degli Studi di Milano, con una tesi intitolata "Sergiei Diaghilev e la nascita dei Ballets Russes". Solare e disponibile, Alessia è mamma di Kim e Keira, nati nel 2012 dall'unione con Fabrizio Cherubini. Intervistata dal TgCom24, l'ex showgirl ha raccontato il suo ruolo di madre. "Non voglio baby sitter. A loro penso io ancora per un po' di anni. Mi sento di crescerli e proteggerli".

L'essere diventata mamma è una delle gioia più grandi per la Fabiani e lo dimostrano anche i suoi social. Non solo nelle story di Instagram appaiono spesso i due bambini intenti in numerose attività con la mamma. A 41 anni la Fabiani sfoggia curve da capogiro mentre si rinfresca in acqua e passeggia sul bagnasciuga. "Merito di una buona alimentazione senza troppe privazioni, della palestra che aiuta a restare tonici e del dna di mamma Patricia", ha confidato l'ex letterina di Passaparola.

