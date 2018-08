Temptation Island divide o fortifica. E Martina e Gianpaolo sono tra le poche coppie che si sono dette addio. Insieme da 5 anni, nei rispettivi villaggi si sono lasciati andare alle tentazioni e così, arrivati al falò di confronto, dopo una discussione infinita e accuse reciproche hanno lasciato la Sardegna da separati. Finito il programma, come sempre, Filippo Bisciglia ha incontrato tutti i concorrenti di questa edizione per capire come e se si è evoluto il rapporto. E ha incontrato, ma separatamente, anche Martina e Gianpaolo. Dopo aver visto il loro falò (indimenticabile il lapsus di lei che ha chiamato il fidanzato con il nome del single con cui aveva approfondito la conoscenza, Andrea), ha parlato prima lei. In lacrime. “Ora sto meglio, sono stata molto male dopo il falò. Gianpaolo è stato importantissimo nella mia vita, l'ho amato tantissimo – ha detto Martina - Siamo più consapevoli del fatto che prima non avevamo il coraggio di prendere una decisione così forte. Gianpaolo l'ho visto dopo 2-3 giorni, è stata una sofferenza per tutti e due. Stiamo cercando di riprendere in mano le nostre vite. Io sono tornata a Roma”. (Continua dopo la foto)

“Cosa non rifarei? Nell'ultima settimana mi sono lasciata andare ma perché sapevo che la storia con Gianpaolo era finita. Andrew lo sento, spero di vederlo. Ma devo trovare un equilibrio prima di stare con un'altra persona”, ha concluso. Vuole stare da sola, quindi. Poi arriva Gianpaolo: "Per 5 anni ho avuto Martina ed è… era la persona che mi faceva stare bene – ha spiegato - Mi sono ritrovato senza, mi manca tanto. Era la mia spalla forte, ora dovrò esserlo io per me. Si è rivelata una persona che non conoscevo e che non mi piace. Lei si giustifica per quello che ha fatto, io non l'ho mai giudicata a differenza sua”.

Quella con Martina per Gianpaolo è stata “la storia più bella della mia vita” e spera “nei prossimi anni di poterla chiamare per chiederle come sta. Una settimana fa, avrei risposto che la amavo. Ora non posso amare una persona che non ama me. Dire queste cose mi aiuta, devo andare avanti. Le voglio un bene dell'anima. Spero di essere felice". Parole confermate dal post pubblicato proprio durante la puntata. Una foto con Martina e una dedica bellissima in cui la ringrazia e si augura che possa trovare la felicità.





Martina deve “trovare un equilibrio”, ha detto. Ha rivelato al conduttore di voler stare da sola, ma il suo profilo Instagram sembra rivelare che dopo Temptation sia partita per Ibiza proprio con il single che ha messo in crisi la sua storia d'amore, Andrew. Diversi gli indizi seminati sui social e in alcune Stories pare condividano anche lo stesso appartamento. C'è anche Lara, che Martina ha conosciuto nel programma, e casa dove risiedono sembra essere la stessa mostrato da Andrew. Poi questo post ambiguo di lei: “Credo nelle sensazioni a pelle, nell’istinto, in tutto quello che la mia testa sceglie prima del mio corpo”.

"Non ci posso credere!". Lara di Temptation Island non immaginava di ricevere un suo messaggio