Tutti conosciamo la bellissima Serena Autieri. Ma il marito? Ecco chi è (e che fa)

Vedremo prossimamente Serena Autieri, attrice napoletana amatissima, in una fiction su Raiuno. Lavori in corso, ma "non posso ancora dire quale", precisa lei all'Ansa, anche se stando alle indiscrezioni sul web con tanto di foto dal set, si tratta di Un passo dal cielo 5 con Daniele Liotti. Poi, sempre in autunno, tanto teatro, "che per me è come una casa", dice ancora. Di recente l'Autieri è tornata al Giffoni Film Festival come madrina di Pegaso Cinema Academy, il nuovo progetto dell'Università Telematica Pegaso che si rivolge a futuri attori e registi. Per lei, che ha iniziato a studiare canto e recitazione fin da bambina, non si finisce mai di studiare. Perché "senza preparazione, non si può strutturare la carriera in nessun campo – dice ancora all'Ansa -. Io continuo ancora a studiare, tanto che mia di cinque anni, quando mi vede, mi dice 'ma mamma, ancora studi?' e io le rispondo 'amore, quando cominci, non smetti più". In tv la vediamo spesso, ma quest'anno ha ripreso anche il teatro.



Serena tornerà in tournée con Rosso Napoletano, il musical di Vincenzo Incenzo sulle quattro giornate di Napoli e un nuovo spettacolo di prosa, 'La menzogna', commedia ironica di Florian Zeller per la regia di Piero Maccarinelli, di cui sarà protagonista con Paolo Calabrese, sulle infinite varianti in tema di desiderio, tradimento, verità e menzogna. Il debutto nel mondo dello spettacolo per la Autieri, classe 1976, è arrivato a fine anni Novanta e oggi, a 42 anni, vanta un curriculum di tutto rispetto tra serie tv, come 'Un posto al sole' o 'L’onore e il rispetto', e il cinema, ricordiamo i film 'Femmine contro maschi', 'Il rosso e il blu' e 'Il principe abusivo'.

Ma non è solo un'attrice impegnata e una donna in carriera. Serena Autieri è anche moglie e mamma. Ha una figlia, Giulia Tosca, che oggi ha 5 anni e che ha ereditato i suoi colori. Recentemente ha postato una foto sul suo profilo Instagram con la sua bambina e i fan non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza impressionante. E poi c'è Enrico, che è diventato suo marito nel 2010. La coppia non si vede molto spesso 'in giro', ma qualche giorno fa sui social la Autieri ha pubblicato una foto con lui in vacanza: vero boom di like.





Il marito di Serena Autieri si chiama Enrico Griselli. È nato a Spoleto ed è un manager di successo che ha fatto la sua fortuna a Dubai, dove è direttore del settore investimenti di una banca. Ed è stato proprio a Dubai che ha chiesto all'attrice di sposarlo. Nel deserto e con una bottiglia di champagne in mano, ha raccontato poi lei. Il matrimonio è stato celebrato nel 2010 a Spoleto e 3 anni più tardi è arrivata Giulia Tosca. Del marito, in un'intervista a Vanity Fair, Serena raccontava che “è un imprenditore e tra le sue tante cose segue anche me. È meraviglioso, un continuo confrontarsi. Io, la bambina e mio marito siamo molto uniti. Siamo un trio perfetto, ci incastriamo alla perfezione anche nella peggiore delle ipotesi”.

