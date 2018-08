Il Maresciallo Cecchini è pronto al grande passo. Forse. Dopo dieci anni, infatti, Nino Frassica - noto attore e caratterista siciliano - sembra intenzionato a convolare a nozze con la compagna Barbara Exignotis. A darne notizia è stato il diretto interessato in occasione di un'intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Frassica, che stiamo vedendo in queste settimane su RaiUno grazie alle consuete repliche estive di Dona Matteo, presto sarà al lavoro per un nuovo progetto televisivo, questa volta destinato alle reti Mediaset e, più precisamente, su Canale 5. Si tratta della fiction "Uno di famiglia". E Barbara, invece, sarà prossima a entrare ufficialmente nella famiglia Frassica: dopo dieci anni di fidanzamento, infatti, è arrivato il momento buono per i fiori d'arancio. Anche se Nino rivela di non aver ancora deciso un dettaglio alquanto importante... (Continua a leggere dopo la foto)



Come ha rivelato il comico siciliano, sposerà la sua Barbara. Ma non si sa quando: "Non abbiamo ancora deciso la data - ha spiegato l'attore messinese - perché devo capire quando partono le riprese della nuova fiction di cui sarò protagonista, ma ci sposeremo in Sicilia, solo con i familiari, e sono contentissimo". Frassica e la Exignotis si sono conosciuti dieci anni fa durante le prove dello spettacolo teatrale ‘Il lupo'. Da allora è nato un amore senza fine. Tra loro c'è una considerevole differenza d'età: si passano esattamente 24 anni: lui ne ha 67, lei 43. Un dettaglio, questo, che non ha ma influito sul loro rapporto. Frassica e la Exignotis, infatti, hanno intrapreso quasi subito una convivenza. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma come sarà il matrimonio di Nino Frassica e Barbara Exignotis? Nulla di pomposo rivela l'attrice a DiPiù: "Non vediamo l’ora di sposarci, di essere marito e moglie, anche se di fatto conviviamo da dieci anni e ci sentiamo già sposati. Vogliamo una cerimonia semplice, cui prenderanno parte gli amici di Nino e mia figlia, che ho avuto da una precedente relazione". Sì, perché entrambi hanno alle spalle delle importanti storie d'amore: lui è stato sposato dal 1985 al 1993 con Daniela Conti; lei, invece, da una precedente relazione ha avuto appunto una figlia che adesso ha 18 anni. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma chi è Barbara Exignotis? Si tratta di un'attrice che in passato ha avuto esperienze anche in film a luci rosse. Il suo curriculum, però, non ha mai spaventato Frassica. Anzi, Nino in più occasioni ha ribadito di non avere alcun tipo di problema per i lavori svolti dalla futura moglie: ''Proteggo molto, come direbbe uno che parla bene, la mia praivasi. Del mio privato non dico nulla, - aveva confessato l'attore - a volte mi scappa un sussurro che è poco più di niente. Ma la vita riserva sempre delle sorprese, dico perciò che se sono rose fioriranno…''.

