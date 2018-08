È una furia. Mara Venier, su Instagram, non accetta critiche né battute fuori luogo. Lei è grintosa, non vede l'ora di tornare al timone di Domenica In - la nuova stagione prenderà il via a settembre 2018 - ma non accetta battute di dubbia ironia da parte dei follower Instagram. Così, in attesa di tornare in studio, la signora della televisione italiana si lascia andare a una caduta di stile che lascia un po' tutti esterrefatti. "Grandissima str***etta", ha tuonato la Venier infuriata, che ha palesemente difeso il gruppo e invitato l'utente ad avere rispetto degli altri: "In questa foto (togli pure me) ci sono persone che hanno dato e danno tantissimo alla Rai...rispetto. Questo devi imparare ad avere". Intanto, Mara nei giorni scorsi ha raccontato la sua disavventura dopo aver 'scoperto' di essere tornata al timone di Domenica In. (Continua a leggere dopo la foto)



Al settimanale Oggi, infatti, la Venier ha raccontato: "È stata talmente una botta al cuore che sono dovuta andare a fare tutto gli accertamenti al Policlinico Gemelli". Ha rivelato così la dinamica la conduttrice, la quale ha ripercorso i momenti che l'hanno portata a lasciare Mediaset, dove sostiene di essersi trovata benissimo, per far ritorno nel 'luogo' in cui il suo cuore la spingeva. "Al cuor non si comanda", ha rivelato la conduttrice TV, anche se non nega di averci pensato un po' su prima di accettare. Domenica In, però, è la trasmissione dove la donna ha lasciato il cuore, per cui non poteva dire di no alla chiamata della Rai. Dopo tre anni, Mara Venier torna a 'casa', anche se deve molto a Mediaset, ed in primis a Maria De Filippi. La conduttrice veneta intervista da Chi, è stata proprio la moglie di Maurizio Costanzo a volerla al suo fianco e a darle una nuova possibilità, dopo che era stata costretta a lasciare in mano di altri la trasmissione domenicale pomeridiana di Rai 1. (Continua a leggere dopo la foto)



A Il Tempo, invece, la Venier ha ripercorso la burrascosa fine del suo rapporto con la Rai in passato: "Alcuni dirigenti si sono comportati malissimo con me. Mi sono sentita rottamata e ferita. Ho sofferto tanto ma non mi sono mai comportata da vittima perché ho un grande orgoglio che prevale su tutto. Adesso, però, posso prendermi la rivincita e ne sono assai felice". E su quel che sarà la nuova Domenica In, Mara sembra aver pochi dubbi: "Quello che posso dire è che sarà certamente una trasmissione fatta innanzitutto col sorriso e con la leggerezza. Riporterò in studio il famoso cruciverba col tabellone come quello di Boncompagni. Ma ci saranno anche le mie interviste che garantiranno momenti di riflessione. Senza esagerare, però, perché gli italiani vedono già troppe cose brutte e io vorrei rallegrare gli animi". (Continua a leggere dopo la foto)



Derby con Barbara d'Urso? Pochi dubbi per la Venier: "Vincerà lei. Non c’è dubbio. Il suo programma è una corazzata che va avanti da anni. Ma io non mi preoccupo per questo. Siamo amiche e ognuno farà il suo. Oltretutto io arrivo all’appuntamento con una Domenica In indebolita. E cercherò di fare al meglio un contenitore gradevole". E a proposito dei suoi predecessori, la Venier preferisce non parlare: "La Parodi? È una brava giornalista e ha fatto una Domenica In buona per lei".

