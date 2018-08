Terribile lutto in tv: è morta di cancro la “più amata”. Strazio profondo

Lutto nel mondo della televisione: se ne è andata una delle attrici più amate. Se l’è portata via il cancro. Possiamo dire tranquillamente che la tata più famosa del piccolo schermo era lei (seconda solo a Mary Poppins). Ma di chi stiamo parlando? Della signora Garret, cioè una delle protagoniste della serie “Il mio amico Arnold”. Il suo vero nome, però, è Charlotte Rae Lubotsky: era nata a Milwaukee il 22 aprile 1926 e nel 2017 aveva annunciato di essere malata di cancro. La Rae se ne è andata a 92 anni lasciando un vuoto incolmabile. A dare la notizia della morte è stato il portavoce dell’attrice che ha fatto sapere a Usa Today che la rae è venuta a mancare circondata dall’affetto dei suoi cari. “Dopo 6 mesi di chemioterapia, il cancro se ne è andato – aveva raccontato nel 2017 – ho perso tutti i capelli ma ho comprato delle parrucche bellissime”. Credeva di esserne uscita e invece, quando ha scoperto che il cancro al pancreas era regredito, si è presentato un nuovo “mostro”, un cancro alle ossa. Continua a leggere dopo la foto

“Ora devo resettare la mia testa e rientrare nell’ordine di idee che sono malata. Credevo di aver superato il peggio e invece il peggio deve ancora venire. Non so cosa altro aggiungere”. Figlia di immigrati russi, la Rae – divenuta poi celebre anche per le serie “Facts of life” e "Diff'rent Strokes” – ha iniziato la sua carriera, in televisione, con "The Phil Silvers Show" e poi "Car 54, Where Are You?". Ma prima era partita dal teatro. Aveva debuttato a Broadway negli anni Cinquanta. Continua a leggere dopo la foto

Ma divenne celebre per aver interpretato il ruolo di Edna Garrett, la dolce governante di Diff'rent Strokes - titolo originale di Il mio amico Arnold - la serie tv che ha tenuto incollati gli spettatori di mezzo mondo dal 1978 al 1986. Capelli rossi, sguardo severo, spesso la “tata” rubava la scena agli altri protagonisti della serie cioè i fratelli Arnold (Gary Coleman) e Willis (Todd Bridges), adottati dal vedovo milionario Philip Drummond (Conrad Bain) padre di Kimberly (Dana Plato). Continua a leggere dopo la foto

Nel 2015 la Rae ha scritto un libro, “The facts of my life£ nel quale racconta del marito John Strauss (che era bisessuale), il dolore per la morte del figlio Andy che era autistico e soffriva spesso di attacchi epilettici. Quando il suo matrimonio finì nel 2015 rimase da sola, fiera della sua scelta: “Ho amici splendidi – aveva confessato a The Assocuated press – non sono solo una vecchia signora”.

