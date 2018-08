Temptation Island è riuscita nel suo intento: il reality show, conclusosi settimana scorsa, ha fatto breccia nel cuore di una coppia. Nello specifico parliamo di Gianpaolo e Martina, i due giovani fidanzati che non sono riusciti a superare le tentazioni della Sardegna. In particolare Martina, dopo la crisi con l'ex fidanzato, ha trovato serenità e nuova linfa vitale in Andrew: Andrea Del Corso è l'uomo soprannominato 'occhi di ghiaccio' che ha scombinato i piani di bella Martina. Come testimoniato dai social network, infatti, la coppia è ufficialmente sbocciata dopo l'esperienza in terra sarda: Sebastiani e Del Corso sono volati alla volta di Ibiza per trascorrere il mese di agosto. Alcune settimane di relax a Ibiza, insieme a Lara e Luca Deffré, oltre a Cecilia Rodriguez - sorella di Belen - e Ignazio Moser. Una notizia che ha mandato su tutte le furie Gianpaolo Quarta, visibilmente scottato dopo aver perso Martina Sebastiani. (Continua a leggere dopo la foto)



L'ex fidanzato non le ha mandate a dire, seppur con una frase alquanto sibillina e di non chiara interpretazione. Su Instagram, infatti, Quarta ha scritto una frase che, secondo alcuni, sarebbe diretta proprio alla sua ex fidanzata. Il ragazzo ha scritto che chi sa tutto non dice nulla e viceversa. Il messaggio postato su Instagram è stato presto cancellato da Gianpaolo: "La ruota gira - ha aggiunto l'ex fidanzato di Martina Sebastiani - spero che sta cosa del karma funzioni veramente...". Intanto, Andrew e Martina stanno diventando una coppia davvero social e molto conosciuta dal pubblico 'gossiparo': le recenti notizie, infatti, raccontano anche di richieste di foto all'aeroporto insieme ai fan. (Continua a leggere dopo la foto)



La risposta di Andrew e Martina, però, ha spiazzato i fan: la coppia ha raccontato di non poterne ancora fare insieme. I due, però, si sono fatti 'scoprire' dalle stories che hanno postato in queste ore sui social, dove si vede chiaramente che si trovano all'interno della stessa casa a Ibiza. Del resto sia Martina che Andrew non hanno mai nascosto il loro interesse reciproco. Il modello, intervistato questa settimana da Uomini e Donne Magazine, ha ammesso che in queste settimane non si è mai comportato da 'tentatore', comportandosi così com'è nella vita e privata e conoscendo una persona che realmente gli interessava. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, oggi lunedì 6 agosto, in prima serata su Canale 5, appuntamento con la puntata speciale "Il viaggio di Temptation Island". Filippo Bisciglia condurrà un racconto delle tappe più belle ed emozionanti del docu-reality. Rivedremo le coppie protagoniste a circa un mese di distanza dalla loro uscita dal programma e scopriremo se avranno confermato le decisione prese al falò di confronto...

Leggi anche:

“Era scontato…”. Andrew, il sexy tentatore di Temptation ha fatto centro