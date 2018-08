È Monica Giandotti il volto di Agorà Estate. La giornalista continua a crescere. Dopo aver iniziato giovanissima con la cronaca sportiva per alcune reti locali romane. Dal 2000 al 2005 lavora per Canale 10, TV del litorale romano, come inviata del notiziario e conduce un programma sulla politica locale. Nel 2003 la prima esperienza in un notiziario nazionale per Hse, sia come redattrice che come conduttrice del tg. Dal 2006 è in Rai, prima a Rai Utile e poi, da ottobre dello stesso anno, con Michele Santoro ad Anno Zero. Per Anno Zero firma tra gli altri servizi La peggio Gioventù, istantanea sulle giovani generazioni. Nel frattempo si laurea, consegue un master in Diritto europeo e porta a termine un dottorato di ricerca presso l'Università di Teramo, nella convinzione, cieca, che la ricerca scientifica e il giornalismo siano le due direttrici che, data la sezione conica a rappresentare la sua vita, le consentono, alternativamente, di mantenere l'eccentricità costante. La sua carriera conosce un'impennata grazie al TG3 dove ricopre il ruolo di anchorman. E adesso la nuova avventura sulla terza rete Rai con Agorà Estate. (Continua a leggere dopo la foto)

#monicagiandotti #eyebrowsaddicted Un post condiviso da Cristina Angeli (@eyebrowsaddicted) in data: Nov 17, 2016 at 1:52 PST

Monica, prima di iniziare questa avventura al timone di Agorà Estate, si è raccontata a Tv Sorrisi e Canzoni spiegano come per lei sia un: "Grande onore condurre Agorà perché sono una fan del programma. E poi, grazie alla conduzione del Tg3, sono abituata alla diretta, quindi anche se in questo caso dura due ore non sono affatto preoccupata". Il format del programma è rimasto invariato, come spiega la stessa Monica Giandotti: "Continueremo a seguire da vicino temi di stretta attualità che riguardano soprattutto la politica, ma anche l’economia e la società, attraverso la discussione e il confronto in studio. Ogni giorno verranno ospitati opinionisti, giornalisti e docenti universitari che ci aiuteranno ad approfondire e a fare luce sui temi della puntata". (Continua a leggere dopo la foto)

Un sogno non ancora realizzato da Monica Giandotti alla guida di Agorà Estate è l'intervista a un personaggio alquanto particolare. Parliamo di Giuseppe Conte: "Il nuovo Governo si è appena formato e quindi terremo costantemente informati gli spettatori sulle proposte, le leggi e le novità che ci aspettano nel futuro immediato. Sì, il mio grande sogno è quello di poter invitare in trasmissione il Presidente del Consiglio, ma non è facile...". La Giandotti ha scelto di sposare l'avventura Agorà Estate perché è un talk-show diverso dagli altri: "Altri programmi, come Otto e mezzo o #cartabianca vanno in onda la sera. Noi siamo in tv il mattino in una fascia oraria dedicata per lo più all’intrattenimento". In passato, invece, Monica Giandotti se l'è davvero vista brutta. (Continua a leggere dopo la foto)



Monica Giandotti, nel 2010, si è trovata in mezzo ad una rivolta durante il programma Blog – La versione di Banfi, in onda su Rete4. La giovane inviata era in collegamento con Genova per raccontare in diretta la situazione precaria dei lavoratori della Fincantieri, quando gli stessi operai hanno iniziato a manifestare il loro malcontento con toni accesi e incivili. Ne è scaturita una rissa. "Siamo stufi di sentire le chiacchiere dei politici… Avete giocato sul nostro futuro!" sbraitano i lavoratori della Fincantieri. E dal quel momento parte l’autogestione in diretta tv. Monica Giandotti, 40 anni, è mamma da pochi mesi: lo scorso dicembre è nato il figlio Giulio, primogenito di Stefano Cappellini e della conduttrice di RaiTre. Anche il marito è giornalista: è caporedattore centrale del Messaggero. Ha lavorato per Liberazione, Repubblica e Il Riformista, di cui è stato anche direttore. Per la TV è stato autore dei programmi Batti e ribatti (RAI 1), Controcorrente (Sky TG24), Matrix (Canale 5) ed Exit (LA7). Per quanto riguarda altezza e peso, Giandotti conferma di essere davvero in forma: alta circa 177 centimetri ha un peso corporeo di 58 chilogrammi.

Leggi anche:

“Che tracollo!”. Monica Setta irriconoscibile. Chili di troppo e addio look audace, la giornalista torna in tv e i social si scatenano