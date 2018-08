“Era scontato…”. Andrew, il sexy tentatore di Temptation ha fatto centro

La messa in onda di Temptation Island, ogni anno, da inevitabilmente visibilità anche a persone prima sconosciute dal pubblico del piccolo schermo. Durante la prima puntata dell’edizione 2018, però, abbiamo assistito al trionfo “social” di un tentatore in particolare. Si tratta cioè di Andrea Del Corso, presentatosi ai suoi compagni e alle sue compagne di viaggio come Andrew. Il suo vero nome è Andrea Dal Corso, ha 31 anni ed è veneto. Nella vita fa l’imprenditore vinicolo e riguardo proprio il lavoro ha dichiarato che spumantizza prosecco di Valdobbiadene e ha creato sette etichette di vino. Inoltre, dalla decrizione sul suo profilo Instagram si legge: modello, attore, Wine Producer, Gentleman Style e Motivation Supporter. Durante l'edizione appena conclusa di ''Temptation Island'' il giovane si è avvicinato pericolosamente a Martina, che aveva deciso di partecipare al reality per mettere alla prova la sua relazione con Gianpaolo. (Continua a leggere dopo la foto)



Il giovane ha suscitato grande clamore nel pubblico di Temptation Island e, secondo indiscrezioni, Andrew potrebbe sbarcare a ''Uomini e Donne'' nei panni di tentatore. Single, bellissimo, sexy e dotato di una forte personalità, Il giovane imprenditore sarebbe un perfetto tronista e porterebbe una sferzata al programma di Maria De Filippi che, diciamolo, nelle ultimi edizioni non ha suscitato particolare clamore. La notizia è rimbalzata velocemente in rete e le telespettatrici non vedono l'ora di assistere al suo trono. Intervistato dal magazine dedicato al programma, Andrea ha anche parlato della fidanzata a cui si è avvicinato durante il reality delle tentazioni.

''Martina mi ha colpito fin da subito per la sua solidarietà: è una persona che ti mette di buon umore solo standoci accanto. Approfondendo la conoscenza ho capito che avevo di fronte una ragazza acuta, semplice e autoironica, proprio come piace a me'', ha spiegato il tentatore. ''Ho visto in lei una donna che per riprendere in mano la sua vita aveva bisogno di una scossa. Non mi sono mai sentito “tentatore” nei suoi confronti, sono sempre stato me stesso ed ero interessato ad approfondire la conoscenza, in quanto lei stessa si dichiarava dubbiosa della sua relazione''.

''E per me non ci possono essere titubanze in un rapporto. A prescindere di come potrà andare, sono convinto di averle dato l’opportunità di riprendersi in mano la sua vita uscendo da una relazione che oramai, più che di amore, era farcita di dubbi e incertezze'', ha spiegato ancora l'ex tentatore che ha conquistato le telespettatrici di ''Temptation Island''. Martina ha concluso Temptation senza il fidanzato Gianpaolo e ha scelto di restare da sola pur ammettendo una complicità con il single Andrew.

Temptation Island, tutte pazze per Andrew: ecco chi è il single più cercato sui social. E ora si scopre tutto sul 31enne