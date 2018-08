È una delle bellezze giornalistiche del mondo televisivo italiano. Mia Ceran, occhi di ghiaccio e sguardo penetrante, ha realizzato il suo sogno che coltivava fin da bambina: essere una conduttrice televisiva. E ha scelto proprio il Bel Paese per realizzarsi professionalmente: lei, nata in Germania da padre tedesco e mamma slava, ha deciso di cambiare vita alla tenerà età di 18 anni scegliendo Roma come sede per i suoi studi universitari. Certo, quella che oggi vediamo come una brillante giornalista e conduttrice televisiva ha rischiato di passare seri guai in passato: la sua carriera, infatti, è iniziata alla CCN dove ha ricoperto il ruolo di stagista. Il problema? Poco dopo è venuta fuori la sua vera età: per farsi 'assumere', Mia Ceran aveva dichiarato un dato anagrafico diverso. Ma la sua caparbietà l'ha premiata poco dopo. Anche perché, come ha rivelato lei stessa in una lunga intervista al settimanale Vero, la Ceran è tutt'altro che una persona facile da demoralizzare. (Continua a leggere dopo la foto)

Mia Ceran, infatti, si racconta come una professionista dedita solo al proprio lavoro. Anche perché i risultati nella vita privata non sono sempre come vorrebbe: "Tutto quello che cerco di far valere sul lavoro, cioè la professionalità, la disciplina, la determinazione, non mi riesce di applicarlo nella vita privata, ma penso sia un bene. Penso che cedere per l’altro non sia perdere una battaglia, come sul lavoro, ma amare di più. Gli unici elementi in comune con il lavoro sono la tenacia, la pazienza e l’impegno. Senza quelli dura tutto molto poco, carriere e amori". ha dichiarato Mia Ceran, da tempo fidanzata con un collega, Malcom Pagani. (Continua a leggere dopo la foto)



In comune con il compagno la passione per la cucina: a quanto pare, infatti, la giornalista Mia Ceran è molto brava ai fornelli. "Le paste sono il mio forte. Ultimamente mi cimento in una carbonara di verdure niente male, ma anche il pesce mi diverte. Il mio compagno è il mio giudice. Quando gli faccio assaggiare un piatto mi sento sempre un po’ sotto esame e cerco di leggere la sua espressione come si fa con i giudici di Masterchef!". ha confidato la Ceran. E la sua carriera? Nel 2011, anno in cui diventa giornalista professionista, ha iniziato a lavorare su La7. Da inviata per la trasmissione "L'aria che tira", programma economico condotto da Myrta Merlino, a "In onda estate". Poi il passaggio alla Rai: sul terzo canale si va da Agorà a Millenium; su RaiDue, invece, Quelli che... il calcio e Quelli che... dopo il TG al fianco di Luca e Paolo. (Continua a leggere dopo la foto)



Per Mia Ceran anche un posto su RaiUno con la conduzione di Unomattina Estate nel 2015-2016. Oggi Mia ha davanti a sé una carriera di assicuro avvenire. A soli 32 anni può vantare un curriculum professionale di tutto rilievo. Nata a Treviri il 15 novembre 1986, Mia Ceran è alta circa 184 centimetri mentre il suo peso corporeo è di 55 chilogrammi in virtù di un fisico a tratti statuario.

