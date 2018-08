Francesca Baroni e Ruben Invernizzi sono stati la coppia più chiacchierata della scorsa edizione di Tempation Island. Dopo un percorso a dir poco accidentato, Ruben aveva richiesto il "falò di confronto" lasciando il reality show senza la sua dolce metà, che nel corso della trasmissione non aveva risparmiato frecciate al compagno, criticatissime dal popolo dei social (memorabili: “NCS, non ci siamo''; “Non voglio fare la figura della polla che sta con il pollo.” o ancora “Io sogno un futuro top” in riferimento al fatto che il suo Ruben non le dava la vita che riusciva a soddisfarla). Un mese dopo la fine delle riprese però la situazione era cambiata: Ruben aveva deciso di perdonare Francesca e di provare a rimettere insieme la relazione e la coppia era andata a convivere poco tempo dopo. Adesso, però, su Francesca e Ruben è arrivata una nuova crisi che ha sconvolto i loro equilibri. E con rammarico Francesca ha annunciato ai suoi followers la decisione presa con il suo ormai ex ragazzo. (Continua a leggere dopo la foto)



“Io e Ruben ci siamo lasciati. Vi prego di rispettare questo momento e di non associare in alcun modo le nostre vite private al reality. Grazie a tutti per la comprensione.”, ha scritto l'ex volto di ''Temptation Island''. Francesca non ha ovviamente precisato il motivo esatto per cui la relazione con Invernizzi sia naufragata, ma siamo certi che le spiegazioni arriveranno molto presto. Come già detto, sia Francesca che Ruben in seguito alla loro esperienza tv hanno trovato molto seguito e dopo le iniziali polemiche anche la ragazza ha potuto contare su un nutrito gruppo di sostenitori.

La notizia della rottura è stata confermata anche da Ruben Invernizzi. Il giovane lo ha fatto sempre dai social, pubblicando un video in cui spiega cosa è successo tra lui e l'ormai ex fidanzata Francesca: “Buongiorno ragazzi, quello che ha scritto Francesca è vero, io e Francesca ad oggi non stiamo più insieme, ma volevo spiegare meglio il tutto. Non siamo più insieme, ci siamo presi un po’ di tempo per stare da soli sia io che lei, per vedere se questa storia può avere una continuazione più o meno''.

“Una scelta che abbiamo preso entrambi già da qualche settimana ma lo abbiamo comunicato solo oggi. Solo il tempo potrà dire se un giorno torneremo insieme o meno. Cerchiamo di non confondere la vita reale, che è quella che stiamo vivendo adesso, con il reality che non centra niente e solo il tempo darà le risposte che servono sia a me che lei.”, ha spiegato ancora Ruben sul social delle foto.

