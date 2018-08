Che Lara fosse uno dei personaggi più amati di questa edizione di Temptation Island appena conclusa, si era capito sin dalle prime puntate. Simpatica, ironica e senza peli sulla lingue. E poi le sue facce ed espressioni strane, accompagnate da frasi ad effetto hanno letteralmente fatto diventare Lara Rosie Zorzetto una star del web. E infatti, ora che Temptation è finito, sono in molti a chiedere a Maria De Filippi di darle il trono nella prossima stagione di Uomini e Donne. Già, Lara è uscita da single dal programma (davvero seguitissimo quest'anno) condotto da Filippo Bisciglia. Il falò di confronto, uno dei pochi avvenuto allo scadere dei 21 giorni previsti dal regolamento della trasmissione, è finito malissimo. Discussioni a non finire con Michael, il fidanzato che al villaggio si è legato alla single Rita. Lei, allora, vedendo quel feeling sbocciato già i primi giorni, durante il programma è diventata amica di un tentatore, Peppe. (Continua dopo la foto)

La nuova forza di Lara! #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: Ago 1, 2018 at 3:27 PDT

Michael, tra l'altro, l'ha tradita poco prima di approdare a Temptation Island e questo, anche se si erano promessi di non rivelarlo in tv, Lara l'ha spifferato subito quando ha visto l'atteggiamento di lui nel villaggio. Poi l'ha fatto 'spiare'. Michael non sapeva di essere ripreso dalle telecamere e così, chiacchierando con Rita, si è lasciato andare a dichiarazioni pesanti nei confronti di Lara. Al falò tutti i nodi sono venuti al pettine. E quando Filippo Bisciglia ha chiesto le loro intenzioni, i due sono andati via separati.

Non è finita. Un mese dopo la fine delle riprese, Bisciglia è andato a trovare Lara e Michael per capire se poi si sono lasciati davvero. Sì, è finita, ma Michael, parole sue, è pentito e prova a ricostruire il rapporto. Peccato che poi il conduttore ha mostrato a Lara un filmato con le confessioni della tentatrice Rita. Con lei, ha assicurato, Michael si fa sentire di continuo. Insomma, l'ha sbugiardato. Lara non poteva credere ai suoi occhi.

E non poteva credere ai suoi occhi nemmeno quando, tra i numerosi messaggi di solidarietà e affetto che le sono arrivati e le arrivano sui social da parte dei fan, ha trovato anche il 'suo'. “Sei una grande - Avrei voluto un po' del tuo coraggio. Goditi la vita”, le ha scritto Bianca Atzei su Instagram. Qualche ora dopo, Lara ha condiviso con entusiasmo il messaggio della cantante. E l'ha commentato così, con cuoricini e smile vari: “Non ci posso credere. Onorata e lusingata”. Sarà pure uscita da single, ma oggi può contare sull'affetto di tantissimi fan, E chissà, magari a settembre la vedremo sul trono...

