Il suo segreto? Probabilmente la longevità. O forse la competenza e la schiettezza. Piero Angela, potreste immaginare una televisione senza Super Quark? Probabilmente no. Perché il divulgatore scientifico è uno dei vanti che gli italiani possono "esibire" lontano dai confini nazionali: conosciuto in tutto il mondo, Angela senior è un uomo tutto d'un pezzo. E ancora oggi, pur in periodo estivo quando in pochi sono davanti la televisione, fa registrare ascolti da record. Come quelli di mercoledì 1 agosto: Piero Angela se la sarà goduta appieno questa vittoria. Motivo? La scienza che batte il trash: Super Quark che straccia Temptation Island - programma TV di Canale 5 - in pieno agosto. Una flebile fiammella di speranza per un'Italia che, forse, vuole continuare a imparare e conoscere attraverso gli insegnamenti di Piero. Lui, che oggi porta nelle case degli italiani nozioni preziose, da giovane non era proprio il primo della classe: non ha mai completato gli studi universitari, ma ha 9 lauree Honoris causa. (Continua a leggere dopo la foto)

Piero Angela, il segreto del suo successo. Lo ha svelato lui in una recente intervista a Bianca Berlinguer. Coinvolgendo anche il figlio Alberto. A precisa domanda, infatti, il divulgatore scientifico ha sentenziato: «Ma qual è il segreto degli Angela?» «A noi viene spontaneo. Forse il fatto che riescano a passare le emozioni, oltre alle parole». Anche perché, a proposito di percorso accademico, anche il figlio Alberto non è sempre stato il primo della classe: «Alberto è stato bocciato in quinta elementare. Se uno non fa bene deve essere punito». Una bocciatura che ha fatto bene al figlio, almeno a sentir papà Piero. (Continua a leggere dopo la foto)



Noi lo conosciamo nei salotti televisivi. Ma com'è Piero Angela fuori dagli studi TV? Al Corriere della Sera ha raccontato la sua giornata tipo: «Colazione alle 8: caffelatte e biscotti, uno yogurt. Poi doccia. Quindi mi siedo alla scrivania per leggere. Il mio lavoro è discontinuo. Ci sono periodi come questo in cui dedico la giornata alla produzione di un programma, altri in cui sto in redazione, altri in cui scrivo libri. Quando voglio rilassarmi, suono il piano». La sua grande passione è la musica. Dovrebbe incidere un disco, lo ha sempre detto ma: «Non riesco mai a trovare il tempo! Tra poco andremo al mare, ma lì non posso portare il pianoforte perché si rovina. Però ho amici vecchietti con i quali abbiamo pensato di inciderlo per davvero, un disco». (Continua a leggere dopo la foto)



Oggi Piero Angela ha 89 anni e il prossimo 22 dicembre 2018 festeggerà il traguardo dei 90. Il divulgatore scientifico ha un'altezza di 177 centimetri e un peso corporeo di 75 chilogrammi. Sposato con Margherita, Piero Angela ha due figli: «Abbiamo registrato la nascita di Alberto, l’avevamo fatto anche per Christine, nel ’58». E per lui c'è anche una schiera di nipoti: Riccardo, Edoardo, Simone e i due Alessandro. «Il più grande ha 33 anni, il più piccolo 13. Siamo molto legati, ma di solito i nonni hanno tempo a disposizione, sono pensionati. Io non svolgo quelle funzioni…».

Leggi anche:

“Non ci penso minimamente”. Piero Angela, chapeau! Al popolare conduttore tv propongono la poltrona di senatore a vita