Oggi è una delle icone sexy della televisione italiana. Da molti accusato di essere figlio di papà, Alberto Angela ha sempre risposto con i fatti alle critiche: le sue competenze, apprezzate in tutto il mondo, hanno fatto sì che il divulgatore scientifico - protagonista delle serate televisiva con Ulisse - sia diventato un punto di riferimento per gli italiani. Ha raccolto come meglio non si potrebbe la pesantissima eredità del padre (ancora in attività con Super Quark, ndr.) nonostante la sua principale attività, inizialmente, fosse tutt'altro. Infatti, Alberto Angela non è un semplice divulgatore scientifico, ma un paleontologo. Per oltre 10 anni, negli anni Ottanta, ha svolto attività di scavo e di ricerca sul campo nell’ex Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo), in Tanzania, Oman, Etiopia e Mongolia. E questa attività gli ha consentito di coltivare un piccolo hobby: collezionare sabbia. «Ho iniziato anni fa, quando partivo per le mie spedizioni da paleontologo, prima di cominciare con la tv. Riempivo con la sabbia i rullini fotografici poi, tornato in Italia, travasavo il materiale nelle boccette di vetro. Ne ho più di una ventina, e dai colori riesco sempre a identificare il deserto di provenienza». (Continua a leggere dopo la foto)

Alberto Angela, prima di prendere piede in Italia, ha fatto esperienza televisiva in Svizzera. Il divulgatore scientifico è stato un vero e proprio capitale all’estero: il suo esordio in video vero e proprio fu grazie alla Televisione Svizzera Italiana nel 1990. Il debutto in Rai invece avviene tre anni dopo sui Rai1 con il padre con il programma Il pianeta dei dinosauri. E la sua fama internazionale è confermata anche da onorificenze "particolari": gli sono stati dedicati un asteroide (80652 Albertoangela) e una rara specie marina (Prunum albertoangelai) dei mari della Colombia. Il Museo di Storia Naturale di New York gli ha chiesto di prestare la sua voce per la versione italiana di un filmato sull’esplorazione dell’Universo. Per la versione inglese sono stati ingaggiati personaggi come Tom Hanks, Harrison Ford, Jodie Foster, Liam Neeson. (Continua a leggere dopo la foto)



Non è stata tutta rose e fiori la vita di Alberto Angela. Forse non tutti sanno che ben 16 anni fa l'Italia ha rischiato di perdere il suo "patrimonio". Nel 2002, infatti, il figlio di Piero e la sua troupe sono stati vittime di un rapimento lampo in Niger, l’esperienza più brutta della sua vita: «Mitra puntato addosso, stavo per essere ucciso». L’isola di Pasqua invece il ricordo più bello: «Una piccola terra che emerge dal nulla, in mezzo all’Oceano, tra vento e silenzio, dove si innalzano queste incredibili statue alte 5-6 metri, unico lascito di una civiltà scomparsa e monito per gli esseri umani del XXI secolo. In qualche modo la Terra è un’isola di Pasqua nell’universo». Oggi, invece, deve solo ricordare quell'esperienza godendosi due sue grandi passioni: il caffè e la piscina. La mattina «due espressi, uno di seguito all’altro. E quando sono all’estero mi porto sempre il caffè dall’Italia, non riesco a farne a meno, ovunque mi trovi». L’altro rito è la piscina: «Pratico molto nuoto, con costanza, e mi faccio sempre un chilometro e mezzo». (Continua a leggere dopo la foto)



Alberto Angela oggi ha 56 anni essendo nato l'8 aprile a Parigi. Il sex symbol della televisione italiana, Alberto Angela, è alto 180 centimetri mentre ha un peso corporeo pari a 80 chilogrammi, tutti da massa muscolare come si può vedere dalle foto social su Instagram. E sulla vita privata cosa sappiamo? Alberto Angela è sposato con Monica dal 1993 e ha tre figli maschi: Riccardo, Edoardo e Alessandro...

