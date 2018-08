“Addio Tina”. L’indiscrezione bomba sulla Cipollari vola in rete: la decisione

Secondo un’indiscrezione riportata sul settimanale Vero, Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, sarebbe pronta a dire addio al suo ruolo dopo quasi vent’anni trascorsi negli studi del dating show più famoso del piccolo schermo. Dal prossimo settembre la storica opinionista del programma di Maria De Filippi potrebbe lasciare il suo ruolo di opinionista per amore del suo Vincenzo, la nuova fiamma che le ha fatto perdere la testa e che le ha fatto dimenticare la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli. I due, infatti, sono usciti ufficialmente allo scoperto proprio come testimoniano le pagine stesse del settimanale 'Vero', dove la Cipollari appare paparazzata mano nella mano con il suo Vincenzo, ristoratore fiorentino. Secondo le indiscrezioni la storia va avanti da qualche mese e a confermarlo era stato proprio Vincenzo con un post con varie foto del 14 maggio pubblicato su Facebook intitolato "Io e Tina", in cui quest'ultimi i due erano ritratti in pose tenere e affettuose. (Continua a leggere dopo la foto)



“A 52 anni Tina ha le idee chiare su ciò che merita. Oltre ai suoi tre figli, la priorità nella sua attuale stagione di vita è un amore indimenticabile che non vorrebbe mai mettere in discussione per via della distanza”, si legge su Vero. E nei corridoi di Uomini e Donne circola già il nome della sostituta di Tina Cipollari. Si tratta di Gemma Galgani, la dama per eccellenza che in questi anni ha sempre avuto un rapporto burrascoso con la bionda opinionista.

Si vocifera, infatti, che potrebbe essere proprio la dama torinese del trono over la nuova componente del parterre di opinionisti del fortunatissimo dating show al fianco di Gianni Sperti. Un'indiscrezione che nel caso in cui dovesse andare in porto rappresenterebbe una svolta importante per il programma di Maria De Filippi. Già sulle pagine del settimanale 'Chi', è stato annunciato che quest'anno ci sarebbero stati dei cambiamenti importanti a Uomini e donne.

Durante le scorse settimane, la cinquantaduenne aveva già pubblicato altre foto in compagnia del nuovo compagno, ma nessuno le aveva notate. Ora che la loro storia d’amore è nota e alla luce del sole, il popolo di Instagram l’ha accolta con tantissimi like e commenti. Nei giorni scorsi Tina Cipollari si è concessa una romantica vacanza a Venezia con il nuovo compagno. Vincenzo Ferrara lavora in un settore totalmente diverso rispetto a quello dell’opinionista Tina Cipollari.

“Così ne sono uscita, ma lui…” Valentina Rapisarda si sfoga dopo anni e racconta il dramma dell’anoressia