“Ma dai?”. Ecco che fine ha fatto Sonia Grey: a 50 anni è un’altra

Ricordate Sonia Grey? È stata la prima infermiera sexy di ''Striscia la notizia'', poi attrice in fine conduttrice di ''Uno mattina''. Inizia la sua carriera nel 1988 quando prende parte alla trasmissione ''Dibattito!'' di Gianni Ippoliti su Italia 1; la fama arriva due anni dopo, quando Antonio Ricci la sceglie nel ruolo di prima infermiera sexy a Striscia la notizia, ruolo ricoperto successivamente da Angela Cavagna. Dopo l'esperienza nel telegiornale satirico di Canale 5 partecipa a vari programmi comici sempre sulle reti Fininvest. Torna sulle scene televisive italiane, con il primo pseudonimo Sonia Grey, nel giugno del 2002, dopo essere diventata mamma, in concomitanza con i ''Mondiali di Calcio 2002'', conducendo insieme a Giampiero Galeazzi e Marco Mazzocchi il programma calcistico Notti mondiali su Raiuno e, sempre in quell'estate, si occupa di una rubrica di spettacolo assieme a Cristiano Malgioglio. L'anno dopo viene scelta da Michele Guardì per entrare nel cast di ''Mezzogiorno in famiglia''. (Continua a leggere dopo la foto)



L'estate successiva torna a Unomattina Estate, questa volta nel ruolo di conduttrice, affiancando Franco Di Mare. Da quel momento sarà conduttrice di Unomattina per altre 4 edizioni. Poi sempre su Raiuno conduce In forma con Sonia, e dal 2005 è alla conduzione di Sabato & Domenica... la tv che fa bene alla salute, con Franco Di Mare e il dottor Fabrizio Duranti. Nella stagione 2010-2011 è la padrona di casa di Domenica in su Raiuno assieme a Lorella Cuccarini e Massimo Giletti. Dal 2012 realizza e conduce la web tv Nonsolobenessere.tv in collaborazione con i massimi esperti nel campo della medicina e del benessere.

Oggi Sonia ha 50 anni e ha lasciato il mondo del piccolo schermo. È andata via da Roma e si è trasferita a vivere a Bolzano e la fa pittrice. “Ho fatto un corso e il mio insegnante mi ha fatto notare che ero piuttosto dotata. Oggi studio per migliorare e ho realizzato molti quadri. Mi hanno contattato dei privati cui ho venduto delle tele e diverse gallerie, alcune molto importanti, mi hanno proposto delle mostre all’estero”, ha raccontato Sonia alla rivista Spy.

''Guadagno bene, sui social ho una discreta visibilità, sto bene qui: non avrei un motivo valido per tornare in tv”, ha spiegato Sonia Grey. Che in passato ha rifiutato pure un’offerta per partecipare all’Isola dei Famosi. “Ho rifiutato per pudore. Ho un figlio di 17 anni a cui non voglio dare un dispiacere. Molti pensano che il lavoro della conduttrice tv abbia solo lati positivi''. E sulla tv ha detto: ''Per me non è assolutamente così. Solo il fatto di dover vivere in una grande città e passare molte ore chiusa in uno studio tv era già abbastanza per pensare di voler cambiare vita. Cosa che ho fatto. E poi non sopportavo l’incertezza: ogni volta che finiva la stagione, scattava l’ansia della riconferma''.