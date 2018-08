Valentina Rapisarda ha conosciuto la fama grazie a Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice, quattro anni fa, ha conquistato il cuore di Andrea Cerioli, ex gieffino. Sebbene il ragazzo fosse uscito dal programma senza una scelta, al di fuori del dating show era iniziata la passione tra i due che, però, è terminata un anno e mezzo dopo. Ma per Valentina, durante l'esperienza a Uomini e Donne, il problema era un altro e non certo l'amore: l'anoressia. Rapisarda, adesso, a quattro anni di distanza, rompe il silenzio e a Uomini e Donne Magazine, in una lunga intervista, racconta qual è stato il dramma con il quale ha convissuto in passato: "Pesavo 38 chili, dopo due anni posso dire di esserne uscita grazie al sostegno di medici specializzati". Durante quell’esperienza la Rapisarda pensava che l’amore l’avrebbe aiutata, ma come ammette lei stessa, si sbagliava: "Non ero in grado di chiedere aiuto e lui non riusciva a darmi certezze". (Continua a leggere dopo la foto)



Valentina Rapisarda, inoltre, durante la lunga intervista concessa al magazine Uomini e Donne ha spiegato come ne è uscita dal dramma dell'anoressia. Merito di un intervento chirurgico. Sì, perché Valentina si è sottoposta a un’operazione per aumentare la taglia del seno: "L’intervento mi ha reso più sicura di me stessa. Ha agito a livello psicologico, mi ha dato quella sicurezza che mi mancava". E ancora, la Rapisarda spiega come per uscire dal tunnel sia stata importante anche la figura materna: "Con mia mamma ci sono stati degli scontri, ma sono riuscita ad avere la meglio sull'anoressia anche e soprattutto grazie al suo supporto". (Continua a leggere dopo la foto)



Oggi Valentina Rapisarda, dopo la storia naufragata con Andrea Cerioli, vive un nuovo, appassionante, amore. “Da poche settimane mi sento con una persona che mi rispetta e mi fa stare bene. Lui è estraneo al mondo dello spettacolo, ha i piedi per terra ed è concreto. Dopo tanto tempo, finalmente sto bene”, ha confidato Valentina Rapisadarda al magazine Uomini e Donne. Le sue storie d'amore, però, sono sempre state travagliate. "Ero reduce da un lungo fidanzamento con un ragazzo con cui progettavamo di sposarci. - racconta l'ex corteggiatrice - Dopo esserci trasferiti a Roma la nostra storia precipitò e la fine della nostra relazione mi ha destabilizzata, a quel punto mi sono chiusa in casa e ho smesso di mangiare. L’anoressia è iniziata in quel periodo". (Continua a leggere dopo la foto)



Adesso Valentina Rapisarda è testimonial del Grand Hotel Billia Resort & Casino di Saint Vincent. La ventottenne è stata scelta tra cento ragazze: un vero onore per Valentina che non ha però lasciato il suo lavoro principale. Oltre a fare la modella e la web influencer, infatti, la Rapisarda si occupa di tutela del cliente per una società di Bologna. Un lavoro che a Valentina piace molto.

