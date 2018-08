“Stavo male, poi lui…”. Nancy Brilli e il big della musica: non l’aveva mai raccontato

Nancy Brilli, all'anagrafe Nicoletta Brilli, è un'attrice italiana di grande talento. Ha 54 anni oggi e una serie infinta di film e fiction all'attivo. Si è raccontata a Paola Perego nell'ultima puntata di 'Non disturbare', il programma prodotto da Stand by Me e in onda in seconda serata su Raiuno. Si chiude con Nancy e Andrea Delogu il ciclo di interviste della Perego realizzate in una stanza di un hotel. La conduttrice e speaker radiofonica aprirà a Paola la porta della sua stanza attrezzata per l’occasione come una palestra. Appassionata di karate, che pratica da 11 anni, parlerà poi della sua infanzia a San Patrignano, del suo rapporto con i suoi genitori che lei definisce “due eroi comuni” che le “hanno insegnato a non sbagliare”, della sua gavetta nel mondo dello spettacolo e del suo incontro con l’attuale marito Francesco Montanari. La Delogu confida anche di essere stata per 4 anni in analisi e dii averci portato anche suo marito. Ma concentriamoci sull'intervista alla Brilli, che andrà in onda venerdì 3 agosto alle 23,40 su Raiuno. (Continua dopo la foto)



Anche Nancy si racconta a 360 gradi. Parla della sua vita e dell'amore e non mancano curiosità inedite sul suo passato. Il suo ricordo in assoluto più bello, legato a una recita a teatro. Aveva 5 anni e interpretava il ruolo di Cappuccetto rosso. Il ricordo più brutto, invece, è legato all’adolescenza che per lei è stata “una specie di incubo”. Oggi è single Nancy ma, dice, non le mancano i corteggiatori, in cui ha scoperto il piacere della buona compagnia.

Nel corso dell'intervista, Nancy farà anche un gioco con Paola Perego: comporre con le foto degli uomini più importanti della sua vita, quindi Ivano Fossati, Luca Manfredi, Massimo Ghini e Roy De Vita, l’immagine del suo uomo perfetto. Il risultato sarà un mix strano, ma quel gioco è anche il pretesto per ricordare le caratteristiche di ognuno di loro che amava e i motivi per cui quelle storie sono poi finite. Vale la pena anticipare la dedica e il ricordo affettuosi dell'attrice per Ivano Fossati, che lei chiama “il poeta”.

“La nostra è stata una storia molto passionale – ha raccontato Nancy alla conduttrice - era un grande amore, se rinascessi lo vorrei rivivere, ma vorrei anche che finisse perché è stato troppo sofferto: troppi litigi, troppi dispetti, troppa gelosia. E poi mi ha lasciato sola in un momento in cui stavo male fisicamente e questo mi ha fatto sentire sola. Solo dopo ho saputo che il giorno del mio intervento aveva dormito tutta la notte sotto la clinica”.

