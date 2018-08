“Ho capito che…”. La dedica di Will Smith alla moglie dobbiamo leggerla tutti

La prima volta non era andata molto bene. Era il 1992 quando Will Smith, ventiquattrenne e reduce dall’incredibile successo della sit – com Willy il principe di Bel Air, aveva sposato l'attrice Sheree Fletcher. Un periodo turbinoso terminato con il divorzio nel 1995 e una della poche gioie legate alla nascita del primo figlio Willard Carroll III, conosciuto come Trey Smith. Da lì sembrava che Smith fosse destinato a una vita da uccel di bosco e invece, appena due anni dopo Smith si risposa con l'attrice Jada Pinkett dalla quale ha altri due figli, Jaden Smith (1998) e Willow Smith (2000), chiamata così in omaggio all'omonimo personaggio della serie TV Buffy l'ammazzavampiri. Ed è amore verso. Eccoli qui 21 ani dopo in una foto in cui appaiono raggianti e sorridenti con una dedica tutta speciale che Will Smith ha scritto er celebrare il loro amore: "Ho realizzato che...Quest'anno siamo stati insieme per metà delle nostre vite".(Continua dopo la foto)



Non è la prima volta che l'attore dedica frasi da innamorato alla compagna. Lo scorso anno per i loro 20 anni aveva scritto: «Vent’anni fa ci siamo tenuti per mano e abbiamo camminato ingenuamente lungo quella navata», pubblicando una foto che lo ritraeva mano nella mano con quella che allora era la sua neo sposa.Sotto l’immagine, tutto ciò che da allora ha imparato. “Ho imparato che l’amore è come il giardinaggio. Ho imparato ad aiutarti a sbocciare e diventare quello che vuoi essere (quello che sei nato per essere).

Piuttosto che pretendere che tu diventi quello che il mio fragile ego ha bisogno che tu sia… Ho imparato a trovare piacere nel nutrire i tuoi sogni… piuttosto che lottare con te per soddisfare i miei bisogni egoisti e saziare le mie insicurezze. Ho imparato che l’amore sta nell’ascoltare, che l’amore è donare, che l’amore è libertà. Buon anniversario, mia regina!”Per augurargli buon compleanno nel 2015 poi si era lasciato andare ad una lettera appassionata, sempre su Facebook.

"Ti ho cantato buon compleanno 20 volte e comprato 19 regali (ero impazzito, quell'unico anno). Ti ho guardata soffiare 693 candeline (737 dopo stasera). Ti ho detto "Ti amo" almeno 8.285 volte. E, dei quasi 3,96 miliardi di donne sul pianeta, ce n'è solo una con cui voglio spendere il resto della mia vita. Buon compleanno, amore mio!".

