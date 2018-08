"Il mio programma ha floppato? Adesso vi faccio vedere io". Sarà andata più o meno così una delle ultime riunioni di Maria De Filippi con gli inserzionisti e il suo entourage: Uomini e Donne, programma TV del prime - time di Canale 5 che va da settembre a maggio, non ha fatto registrare ottimi ascolti durante l'ultimo anno televisivo. O almeno, i dati sono stati inferiori a quelli degli anni precedenti. Serve, dunque, un cambio di rotta probabilmente: il pubblico di Uomini e Donne, magari, è stanco di vedere sempre gli stessi volti. E forse è anche per questo motivo che Queen Mary ha già pronta la ricetta per rivoluzionare il suo show: lo annuncia lei stessa direttamente dalle colonne del settimanale Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini. Del resto, è noto come Maria De Filippi sia una perfezionista: il lavoro certosino le ha consentito di costruirsi un impero - non solo economico - ed essere una delle professioniste della televisione degli anni duemila da prendere come esempio. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma qual è la novità che Maria De Filippi ha in serbo per la nuova stagione di Uomini e Donne? Riguarda chi già ci è passato dal programma TV: Queen Mary vuole dire basta a minestre riscaldate. Evidentemente, la pratica degli ultimi anni - ovvero far partecipare gli ex corteggiatori come nuovi tronisti - ha stancato il pubblico che ha deciso di dedicarsi ad altro. Vedere sempre gli stessi volti nel salotto del Biscione potrebbe aver affievolito la curiosità dei telespettatori. Almeno, questo è il pensiero di Maria De Filippi che, dunque, rivoluziona il suo programma di punta. (Continua a leggere dopo la foto)



E non è finita qui. Rispetto agli anni precedenti, infatti, Maria De Filippi vuole partire subito forte e dare un segnale deciso ai competitors: Uomini e Donne prenderà il via già da inizio settembre. La data da segnare in rosso sul calendario; per assistere al ritorno di Queen Mary, dalle 14:30 di ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Canale 5, bisognerà attendere esattamente il 10 settembre. Ma a proposito, chi saranno i nuovi tronisti che vedremo alla ricerca del nuovo amore? (Continua a leggere dopo la foto)



Maria De Filippi, sempre al settimanale Chi, ha voluto far chiarezza sul cast. Al momento, infatti, nessuno dei nomi circolato sul web è il profilo giusto: insomma, proprio in virtù dell'aria di rivoluzione che si respira negli ambienti di Uomini e Donne, bisognerà attendere ancora qualche settimana per poter scoprire i nuovi personaggi a cui il pubblico si appassionerà. Ed è notizia delle ultime ore, invece, la fine di un altro amore nato nel salotto di Canale 5: Mariano Catanzaro è stato lasciato, dopo solo tre mesi, da Valentina Privati...

