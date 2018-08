Marco Bocci e Laura Chiatti puntano a diventare i nuovi Sandra e Vianello? La coppia del cinema italiano sta trascorrendo un'estate 2018 in famiglia tra risate, video, siparietti musicali e facce buffe dei figli. Non mancano le stoccate polemiche dell'attrice italiana che, nelle ultime due settimane, ha dedicato ben due lunghissimi post a Sandro Mayer. Il motivo? La presunta nuova gravidanza della Chiatti. E lei non le ha di certo mandate a dire: "Signore col parrucchino , lei continua a dire che le foto sono reali, io sorrido e mi posto.... non amo denunce, o comunicati stampa... ma amo far vedere le cose per quelle che sono. Lei mi ha chiamato divetta e sostiene che io abbia bisogno di farmi pubblicità....,Questo mi fa sorridere, perché ricordi , che è lei che mi mette nel suo giornale di m.... , non io che la chiamo per rilasciare interviste." Ma al di là degli scontri con i giornalisti, Laura Chiatti ha ben altri motivi per poter sorridere: solo lo scorso maggio, del resto, ha passato dei bruttissimi momenti con il ricovero di Marco Bocci. (Continua a leggere dopo la foto)

Come ricorderete, infatti, l'attore italiano - noto per aver preso parte a fiction come Squadra Antimafia e Romanzo Criminale - ha fatto preoccupare tutti. Ricoverato presso l'ospedale perugino per una meningoencefalite da herpes, dopo un periodo di degenza è potuto tornare a casa dalla sua famiglia. E adesso può sfidare la propria compagna di vita: su Instagram, da una settimana, Marco Bocci e Laura Chiatti si divertono a riprendersi mentre cantano le canzoni dell'estate 2018. Una su tutte: l'ultimo inedito dei Thegiornalisti che tanto piace all'attrice italiana. (Continua a leggere dopo la foto)



Marco Bocci oggi è stato beffato dalla moglie. Laura Chiatti, infatti, si è vendicata dei video delle ultime ore e lo ha ripreso alla guida. Anche all'attore di Solo piace cantare. Non i Thegiornalisti, come rivela la Chiatti: "Lui... Luis Miguel". Un siparietto che piace molto ai follower: in pochi minuti migliaia di interazioni e tantissime reazioni divertite. "Però i bimbi a lui non hanno pregato di non cantare. povera Laura tu non puoi cantare..." scrive ironicamente una fan. Ma attenzione, perché anche in questo caso non sono mancate le polemiche. (Continua a leggere dopo la foto)



Alcuni follower, infatti, hanno fatto notare come nel video che riprende Marco Bocci alla guida emerga un dettaglio: la cintura di sicurezza non sembra essere inserita. Un particolare, questo, che ha rischiato di aprire un aspro scontro social: "Ma la volete smettere - tuona una follower - lasciatelo stare, è un momento tutto suo. Possibile abbiate sempre da ridire?" mentre c'è chi non ha dubbi e ammette: "La cintura c'è, si vede benissimo..."

