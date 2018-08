Vecchie glorie del passato e, soprattutto, volti visti e rivisti già in altri reality. La terza edizione del Grande Fratello Vip scalda i motori e, a un mese circa dalla partenza su Canale 5, ecco che spuntano le prime indiscrezioni sul cast. Chi saranno i vip che varcheranno l’ormai celebre “porta rossa” sottoponendosi ad una convivenza forzata con altre celebrità sotto gli occhi di decine e decine di telecamere sparse per la casa? e al timone del relaity show più seguito d'Italia ci sarà Ilary Blasi? Secondo le notizie circolate in queste settimane sì, Lady Totti condurrà il Grande Fratello Vip, ormai arrivato alla terza edizione. Ma a infondere qualche dubbio è lo spot appena mandato in onda da Mediaset. Nel filmato compare Cristiano Malgioglio, protagonista dell'edizione andata in onda lo scorso anno, ma di Ilary Blasi nemmeno l'ombra. Cosa è successo? Perché la moglie dell'ex capitano della Roma non compare nella pubblicità del reality show? Due le possibilità: o era ancora impegnata con le vacanze, o le voci relative al suo avvicendamento non sono poi così fantasiose. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, dopo settimane di indiscrezioni, il settimanale “Chi” dà per certo l’ingresso delle Donatella, il duo musicale composto da Giulia e Silvia Provvedi: un colpaccio niente male considerando che Silvia, la gemella bruna, continua ad attirare l’attenzione dei tabloid per via della tormentata, e a quanto pare finita, storia d’amore con l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Le due sorelle, note al pubblico per la loro partecipazione al talent ''X-Factor'', hanno vinto anche un'edizione dell'Isola dei famosi.

Oltre al duo, che in passato ha già partecipato all’Isola dei Famosi, il magazine diretto da Alfonso Signorini fa i nomi del cantante Ivan Cattaneo, icona degli anni ’80 e ora dedito alla pittura, la showgirl Giulia Salemi, terza classificata a Miss Italia 2014 e concorrente di Pechino Express e Fabio Basile, campione di judo e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio De Janeiro nel 2016.

La nuova edizione di #GFVIP torna a settembre... Non è STUPENTO? 😜 pic.twitter.com/ftMolmHuKv — Grande Fratello (@GrandeFratello) 31 luglio 2018





E ancora: ''Endemol e Mediaset sono a lavoro per realizzare il cast della terza edizione del Grande Fratello Vip, condotto ancora una volta da Ilary Blasi con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista. Da qualche giorno circola con insistenza l’ipotesi Francesco Monte, l’ex tronista dovrebbe essere infatti tra i concorrenti. Siamo in grado di anticipare che potrebbe esserci anche Enrico Silvestrin, l’attore e conduttore classe 72 avrebbe così la possibilità di rilanciarsi mediaticamente. La sua ultima ospitata risale allo scorso gennaio a 90 Special condotto da Nicola Savino''.

