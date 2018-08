“Aurora in quel letto di ospedale”. Michelle Hunziker choc: ne parla ora. Cosa è successo alla figlia

La vita dei vip non è tutta rosa e fiori. Specie quella di Aurora Ramazzotti: oggi la vediamo sbarazzina e sorridente, ma il suo percorso di vita non è mai stato lineare. Già da piccolina: vivere il divorzio dei genitori non è stato per nulla facile. Eros e Michelle Hunziker si sono detti addio quando lei era poco più che piccolina e i rapporti, tra i genitori, erano tutt'altro che rosei fino a qualche anno fa. Adesso, invece, sia Eros Ramazzotti che la showgirl svizzera hanno delle nuove vite sentimentali e hanno allargato la propria famiglia. Eppure, in passato, hanno dovuto convivere con la paura di perdere la primogenita. A raccontarlo, per la prima volta, è Michelle Hunziker in una lunga intervista al settimanale Oggi. Arriva, dunque, un secondo punto di vista sull'adolescenza di Aurora dopo quanto dichiarato dalla diretta interessata in una lunga intervista al Corriere della Sera. (Continua a leggere dopo la foto)



Aurora Ramazzotti ha rischiato di morire. Lo afferma la mamma, Michelle Hunziker. “Una sera è successo quello che noi mamme temiamo: ero al nono mese di gravidanza di Sole e mi è arrivata la fatidica telefonata alle due e mezza di notte”, racconta la Hunziker che aggiunge: “Auri si era sentita male e aveva perso i sensi a causa dell’alcol”. Cosa è successo dopo? “Per fortuna mi è venuta in mente di farla portare in un ospedale pediatrico visto che era minore. Quando sono arrivata era attaccata all’elettrocardiogramma e ai tubi. Non dimenticherò mai quello spavento”. (Continua a leggere dopo la foto)



Oggi vediamo una ragazza completamente diversa, una vera e propria trasformazione per Aurora Ramazotti. Tutto questo, ha spiegato Michelle Hunziker ad Oggi, è stato possibile grazie anche al suo intervento. “Piano piano è maturata” ha rivelato la bella showgirl svizzera “Però mi sono sentita in dovere di darle un aut aut serio e imporle di non frequentare più le due persone che per lei erano deleterie […] Probabilmente per un po’ mi ha detestato ma ora mi ringrazia tantissimo”. (Continua a leggere dopo la foto)



Aurora Ramazzotti adesso è una professionista del 'settore': dopo aver svolto il ruolo di inviata per alcune trasmissioni, come a esempio X -Factor, nell'ultimo anno televisivo ha lavorato al fianco di mamma Michelle grazie al programma di Canale 5 'Vuoi Scommettere'. E la sua vita privata? Per lei ci sono due grandi amori: la migliore amica Sara Daniele (figlia di Pino, ndr.) e Goffredo Cerza, il suo fidanzato.

