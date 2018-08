Più che un quiz, un horror quiz. Si perché ieri sera sono stati molti quelli che sono saltati sulla sedia. È successo durante l’ultima puntata di Reazione a Catena, il programma in onda su Rai 1 condotto da Gabriele Corsi. La diretta sembrava andare nella direzione giusta, almeno fino a quando non è scattata una domanda che ha mandato in tilt le campionesse Cha cha cha, da 8 puntate sugli scudi. Alla domanda su chi fosse Modigliani, infatti, hanno risposto "un cantante". Inutile sottolineare la reazione di Amadeus – apparso quasi choccato – e del pubblico in studio. Pubblico che, spulciando i commenti qua e là sui canali ufficiali social di Reazione a Catena sembra avere scarsa simpatia nei confronti delle Cha Cha Cha, Martina ha poi confessato di aver confuso il noto pittore dei colli lunghi con Checco dei Modà, ciò però non l’ha messa al riparo da furenti critiche e prese in giro. Eppure, c’è chi fa notare che non è affatto sbagliato associare ‘Modigliani’ al mondo della canzone. (Continua dopo la foto)



Su Facebook, infatti, una utente ha scritto:“Daniela Modigliani (in arte Daniela Goggi) è un’attrice, cantante, conduttrice televisiva e showgirl italiana. Perciò ora state zitti invidiosi che avete toppato”.Senza saperlo quella che tutti credeva una assurda e surreale gaffe a Reazione a Catena, si è rivelata in realtà una raffinata citazione di cui molti erano all’oscuro. Al di là della precisazione giunta sui social a redimere solo parzialmente le concorrenti del quiz game, c’è chi proprio non riesce a giudicarle positivamente.

“Da notare la superbia e la presunzione con la quale ha risposto…..le sfidanti non hanno un atteggiamento di superbia….è quello che disturba nelle cha cha cha……” Per chi non lo conoscesse invece, il Modigliani oggetto della contesa è uno dei più influenti pittori del secolo scorso. Modigliani sviluppò uno stile unico, l'originalità di un genio creativo, che era contemporaneo del movimento artistico dei cubisti, ma di cui non fece mai parte. Modigliani è famoso per il suo lavoro rapido: si dice che completasse un ritratto in una o due sedute”.

Una volta terminati, non ritoccava mai i suoi dipinti. Eppure, tutti coloro che avevano posato per lui dissero che essere ritratti da Modigliani era come "farsi spogliare l'anima". Modigliani si era inizialmente pensato come scultore più che come pittore e iniziò a scolpire seriamente dopo che Paul Guillaume, un giovane e ambizioso mercante d'arte, s'interessò al suo lavoro sulla scultura nera, a Parigi lo presentò a Constantin Brâncuși e poco dopo a Picasso.

Ti potrebbe interessare: “Una vacanza super lusso”. Fedez e Chiara Ferragni: la villa di Ibiza è da sogno