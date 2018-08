Chiusura con il botto. Temptation Island 5, edizione condotta come sempre da Filippo Bisciglia, lascia l'amaro in bocca ai fan. Gli appassionati di gossip, pronti a vivere le storie d'amore dei protagonisti e i tradimenti dovranno adesso attendere qualche settimana: a inizio settembre, infatti, è previsto l'avvio della prima edizione di Temptation Island Vip che sarà condotto da Simona Ventura. Dopo ventuno giorni, comunque, a tenere banco è ancora una volta la coppia formata da Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta. Non è andata come sperava quest'ultimo: lui, giovane ventiquattrenne, arrivato in terra sarda con l'obiettivo di capire se sarebbe potuta continuare o meno la storia con la sua 'patata', si è dovuto arrendere all'evidenza. La storia di questa coppia a Temptation Island ha dato un insegnamento a casa: mai attendere. Il motivo? Presto detto... (Continua a leggere dopo la foto)



Martina Sebastiani, nell'ultimo falò della stagione di Temptation Island, ha gelato tutti. Gianpaolo - che prima ha fatto il cascamorto salvo poi tornare sui propri passi quando anche la Sebastiani ha provato attrazione per uno dei tentatori (Andrew, ndr.) - ha chiesto alla sua compagna di vita se volesse sposarlo. Una proposta di matrimonio arrivata così, a brucia pelo e improvvisamente. "In questo anno hai continuato a dire che ero pesante e che pensavo alla famiglia". Così, il ventiquattrenne ha mostrato alla receptionist un bigliettino scritto prima di sbarcare in Sardegna: "Patata vuoi sposarmi".

Quarta ha spiegato al conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, di aver partecipato al reality perché era consapevole di essere immaturo e per comprendere cosa voleva realmente dalla vita. "Alla fine è emerso che è anche tu sei immatura". Così Martina e Gianpaolo hanno deciso di lasciare da soli il reality. Prima dell'addio il ventiquattrenne ha ribadito di amare la ragazza. Successivamente la trentenne ha incontrato il single Andrew. Quest'ultimo si è presentato un mazzo di fiori ed ha teneramente abbracciato la romana. Ma anche per il tentatore è arrivato il due di picche da parte della Sebastiani.







A spiegare il proprio stato d'animo è stata la stessa Martina, direttamente sui social che ha risposto così alle aspre critiche del pubblico. “Premetto che, con la vostra cattiveria, mi ci farò una risata da qui a sempre. Quando ho deciso di partecipare a Temptation non pensavo mi potesse capitare tutto questo….! Stavo con Gianpaolo da 5 anni e per questa storia ho fatto di tutto, ci siamo amati e abbiamo vissuto momenti stupendi. Ad oggi non rimpiango nulla. Da sei mesi però eravamo in crisi… In questi sei mesi probabilmente anche il mio sentimento nei suoi confronti ha iniziato a vacillare...”

