“Tornate a casa insieme?”. Temptation, com’è finita tra Martina e Gianpaolo

“Fermati, ti prego fermati”. "Temptation Island" ricomincia con il travagliato falò di Martina e Gianpaolo. La puntata andata in onda il 30 luglio si era conclusa con la clamorosa gaffe della fidanzata e l'abbandono del falò da parte di Gianpaolo. "Ero sicuro di uscire da qui con le valige per andare in una casa nostra urla Gianpaolo -. Hai perso la cosa più bella che potevi avere. Facevo il cretino ma non ti ho mai mancato di rispetto". Martina, infatti, negli ultimi giorni si era lasciata un po' troppo andare con il tentatore Andrew. E dopo abbracci e carezze i due si erano baciati appassionatamente nel corso del loro week end romantico. Il ragazzo aveva lasciato il confronto tra la rabbia e il risentimento dopo che la propria fidanzata l’aveva chiamato con il nome del single Andrew. Martina gli era corsa dietro cercando di spiegare la situazione. E così, la finale andata in onda il 1 agosto, ha finalmente svelato com'è andata a finire l'esperienza della coppia nell'isola delle tentazioni. I due tornano al falò e vedono insieme i filmati della loro ultima settimana di permanenza nel villaggio. Così il ragazzo scopre il tradimento di Martina che, durante il suo weekend da sogno, ha baciato il single Andrew. (Continua a leggere dopo la foto)



Gianpaolo fatica a trattenere i propri sentimenti di rabbia, ma la sua fidanzata si giustifica: “Sai qual è la differenza tra me e te? Tu è come se l’avessi dato un bacio, perché ti sei trattenuto, invece io l’ho fatto”. "A differenza tua io avuto il coraggio di darlo un bacio, tu ti sei spostato - si giustifica la ragazza -. Non c'è differenza tra me e te. Io sono entrata qui sicura della nostra storia. Qui ho fatto un percorso e ho capito che voglio un uomo e non un ragazzino che ha solo scuse. Tra di noi non c'è proprio più niente da fare, tu pensi ai tuoi 24 anni, io voglio una famiglia".

La ragazza fa riferimento ai video in cui Gianpaolo si mostrava molto preso da una single, tanto da passare una serata mano nella mano insieme a lei. Il ragazzo, però, le dimostra che le sue intenzioni erano molto diverse e le consegna un foglietto di carta, preparato all'inizio della loro avventura, con su scritto “Patata, mi vuoi sposare?”. Il 24enne spiega subito il suo gesto: “Sono venuto qui per avere delle risposte su di me, ma non ho mai messo in dubbio il nostro amore”. Martina, però, è molto convinta delle sue intenzioni: “Io non ci voglio stare con una persona che mi fa fare queste figure di merda”.

Filippo chiede a Gianpaolo se vuole tornare a casa con Martina "Purtroppo no", risponde lui "anche per me no" fa eco Martina. Mentre si salutano Gianpaolo confessa: "Ti amo tanto". Martina chiede di incontrare Andrew prima di lasciare Temptation Island, il single le regala un girasole, poi si abbracciano "Volevo ringraziarti di tutto - dice Martina - hai fatto di tutto per farmi stare bene. In un altro contesto avrei approfondito la nostra conoscenza, ma ora ho solo bisogno di stare sola".