Ma ve la ricordate Jo Squillo? Oggi ha 56 anni: ecco com’è cambiata e che fa

Jo Squillo, e chi se la dimentica? Vero nome Giovanna Coletti, negli anni Ottanta e Novanta era una vera icona, simbolo dell'Italia che si ribellava e delle donne al potere. Tanto per dare un'idea ai lettori più giovani, Jo era una che dal palco gettava Tampax sul pubblico, una che è passata dal punk alla pop dance e che si è data anche alla politica. Nel giugno 1980 è capolista del Partito Rock, che arriva a presentarsi alle elezioni comunali. Un anno dopo, nel 1981, a 18 anni, passa alla casa discografica indipendente 20th Secret, appena fondata, per la quale pubblica l'LP solista Girl senza paura, contenente 16 brani punk rock tra cui "Skizzo Skizzo" e "Violentami sul metrò". Poi si dà al pop e passa alla storia al Festival di Sanremo 1991 con "Siamo donne", che canta in coppia con Sabrina Salerno, altra icona musicale dell'epoca. Non solo musica. A inizio anni Novanta esordisce come conduttrice televisiva con "Il grande gioco dell'oca" su Rai 2, per poi presentare anche "Sanremo famosi", al Festival di Castrocaro, e "La città delle donne".



Arriviamo agli anni Duemila, quando Jo entra nel cast de "La Fattoria 2" per poi essere squalificata dopo appena una settimana. Chi la conosceva prima sapeva bene che le regole non le sono mai piaciute. E lì, al reality, l'ha dimostrato con digiuni e meditazioni collettivi e occupando un'area proibita. Successivamente partecipa a "Ciak… si canta!" e a "I Raccomandati" e nel 2014 è ospite fissa a "Domenica In".

E dopo questo preambolo, che fine ha fatto? Che combina oggi? Nata nel 1962, Jo ha 56 anni anche se dal fisico non si direbbe: vanta una forma invidiabile. Sposata con Gianni Muciaccia a cui si era legata negli anni Ottanta, non ha avuto figli. "Dobbiamo fare un lavoro forte per ottenere il cambiamento culturale – raccontava in un'intervista a Il Giornale Off, spiegando di non soffrire il fatto di non essere diventata mamma – Io non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo".





Ancora oggi è in prima fila nella lotta per i diritti delle donne, conta quasi 200mila follower su Instagram e dal punto di vista lavorativo non è affatto sparita. È impegnatissima come conduttrice dell'universo fashion. La Squillo è infatti il volto di Class Tv Moda, il canale satellitare (numero 180 di Sky) che si dedica 24 ore su 24 a sfilate e alle tendenze in generale. E non ha nemmeno abbandonato la musica. L'ultima canzone dance, "Break It Off", è del 2017.

