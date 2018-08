“Le ha adottate”. Carlotta Mantovan e Stella tornano a sorridere. Con ‘lei’

Se lo auguravano in tanti, Milly Carlucci per prima, e alla fine è andata proprio come si sperava: Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi, tornerà in tv. Stando alle prime indiscrezioni, pubblicate dal sito TvBlog, il prossimo 27 ottobre ci sarà una doppia sorpresa per i telespettatori su Raiuno. Non solo, infatti, tornerà in onda Portobello, il celebre programma che tra la fine degli anni Settanta e Ottanta conduceva l'indimenticabile Enzo Tortora ora affidato ad Antonella Clerici, ma a quanto pare ci sarà anche Carlotta ad affiancare l'ex padrona di casa de La Prova del cuoco. La giornalista, dunque, il cui approdo in Rai era stato già annunciato, presenzierà non solo in 'Tutta salute', il programma del mattino di Rai3 presentato da Michele Mirabella, ma anche nel programma basato sull'idea di un mercatino dove i partecipanti potranno vendere le loro invenzioni. Ma cosa farà esattamente la moglie del compianto Fabrizio e mamma della piccola Stella a Portobello? (Continua dopo la foto)



“Nel programma Portobello – scriveva qualche giorno fa Tv Blog - Carlotta Mantovan raccoglierà l'eredità di Renèe Longarini, la mitica coordinatrice del 'Centralone' del mercatino: sarà dunque affidato alla moglie del conduttore scomparso grandissimo amico di Antonella Clerici, il compito di raccogliere le telefonate del pubblico che vorrà intervenire al programma e gli interventi dei telespettatori dal web e dai social”.

Per ora, però, anche la Mantovan si gode qualche giorno di vacanza. E indovinate con chi? Proprio con Antonella Clerici, che ha 'adottato' Carlotta e Stella, come scrive la rivista Diva e Donna, che pubblica le foto in esclusiva. Scatti che dimostrano quanto l'amicizia della Clerici con Frizzi e la sua famiglia vada ben oltre il rapporto lavorativo. Ecco Antonella, che si trova a Portofino, in Liguria, insieme alla signora Frizzi e alla figlia del conduttore.

Antonella con Carlotta chiacchiera, ride e passeggia, con Stella è come una zia premurosa. E poi mamma e figlia da sole, in acqua. È bello vederle tornare a sorridere. Con la Clerici e le sue ospiti speciali, anche il compagno Vittorio Garrone, con cui l'amore procede a gonfie vele. Sulle pagine di Diva, Antonellina lo definisce “l'uomo della mia vita, certamente", ma sulle nozze frena ogni rumor: "Alt! Non mi sposo! Non mi interessa, non ne sentiamo il bisogno. Chissà forse a 70 anni, solo per il gusto di fare una bella festa, inventerò qualcosa".

