“Sono stato a sentire mia moglie…”. Vacanze diverse per Carlo Conti: ecco le foto

Carlo Conti è social ma non in maniera esagerata. Nel senso che usa Instagram più che altro per lavoro, ma a volte fa qualche eccezione e condivide con i fan (ne ha ben 147mila) momenti del suo quotidiano o ricorrenze speciali. Un mesetto fa, per esempio, il conduttore ha voluto informare tutti i suoi follower del suo sesto anniversario di matrimonio e fatto una dedica dolcissima per la sua Francesca. Sotto a una foto del giorno del sì che ritrae i neo sposini felici e sorridenti in macchina, Conti scrive: "16/6/2012 my love". Foto bellissima e didascalia secca sono bastate a scatenare una serie infinita di messaggi di auguri. Nel giro di poche ore, infatti, il post ha superato quota 20mila like. Anche la signora Conti non è stata da meno in fatto di romanticismo e infatti anche lei ha voluto celebrare sui social questo giorno importante. Sempre su Instagram, Francesca Vaccaro ha condiviso un altro momento immortalato nel giorno delle nozze e ha scritto: "Ci siamo conosciuti nel 2001, da allora fai parte della mia vita. Il 16 giugno 2012 ci siamo sposati ed ogni giorno che passa ti amo più del primo!!!!". (Continua dopo la foto)



Ora, dopo un anno intenso di lavoro, anche il conduttore di Raiuno è in ferie e mentre si gode il meritato riposo, ha pensato di aggiornare i suoi amici virtuali condividendo qualche scatto delle sue vacanze. Vacanze in montagna e non nel suo amato mare quest'anno per la famiglia Conti. Perché "il vecchio lupo di mare apprezza anche la montagna... Per qualche giorno", scrive sotto alla foto di un panorama mozzafiato in Trentino.

In realtà, quest'anno Conti ha voluto accontentare la sua Francesca, come ha spiegato all'Apt della Val di Fassa: "Come molti sanno sono un 'uomo di mare', ma quest'anno ho assecondato il desiderio di mia moglie di trascorrere alcuni giorni a Canazei, dove lei ha passato da bambina diverse vacanze, di cui conserva un bellissimo ricordo. Così abbiamo portato anche nostro figlio sulle Dolomiti".





E così, tra passeggiate e pranzetti nei rifugi, Conti trova anche il tempo di condividere qualche cartolina con gli amici di Instagram. E come già successo in occasione dell'anniversario di matrimonio, è subito boom di like per le foto in vacanza di Carlo, Francesca e il piccolo Matteo. Che sembra apprezzare questa vacanza diversa, tra i monti. "Respira Matteo - scrive Francesca – Respira l'aria frizzantina di montagna... che tra poco si torna nel forno!".

