“La mia vera natura…”. Amanda Lear, dopo decenni di voci ora è lei a parlare

Staranno fischiando le orecchie a Barbara d'Urso in queste ore. La Dottoressa Giò, mentre si trova sul set della fiction e prima di iniziare a lavorare per la nuova stagione di Domenica Live e Pomeriggio 5, deve incassare le pesanti critiche di chi, il mondo dello spettacolo, se lo è divorato quando era più giovane. Parliamo niente poco di meno che di Amanda Lear: l'attrice e cantante francese, che intraprese la carriera come modella all'inizio degli anni sessanta, distinguendosi per una certa androginia, che colpì anche il pittore surrealista Salvador Dalí, per il quale posò spesso, è entrata a 'gamba tesa' nei confronti di Barbara d'Urso: in una lunga intervista concessa al settimanale Chi, in edicola da oggi 1 agosto 2018, la Lear non ha usato mezzi termini per criticare la televisione degli anni duemila e, nello specifico, tutte le trasmissioni Mediaset dove trova spazio la conduttrice partenopea. (Continua a leggere dopo la foto)

Amanda Leaer per anni è stata sulla cresta dell'onda sebbene sia da un bel po' che non si veda in televisione. "Detesto quello che la tv italiana mi offre - ha rivelato nella lunga intervista concessa ai microfoni di Chi - I programmi della D'Urso non li guardo, Ballando con le Stelle l'ho già fatto e i reality mi fanno schifo. Ho smesso di avere quell'ansia di dover esserci a tutti i costi, faccio poche cose e se le faccio è perché mi strapagano". Ma Amanda Lear è scomparsa dai radar? No, niente affatto: "Nessun oblio. In Francia faccio tantissimo teatro. Certo non è pagato benissimo, ma a me fa stare bene". (Continua a leggere dopo la foto)

Nel corso dell'intervista al settimanale Chi, c'è stata l'occasione per parlare anche del suo passato. Amanda Lear assicura di non rimpiangere nulla, tranne alcune etichette che le hanno cucito addosso: "Sono rimasta incastrata in un qualcosa che non mi rappresenta appieno - ha rivelato - Anni fa durante uno shooting volevo fare delle foto con un gattino; la reazione delle persone presenti fu sconcertante. Mi dissero: 'Tu non puoi farti vedere con un gatto, ma con una tigre, una pantera o con una mandria di uomini'. Le sembra normale? Pensi cosa avrebbero potuto dirmi se avessero saputo della mia devozione a Santa Rita da Cascia." (Continua a leggere dopo la foto)

E a proposito del suo passato e delle tante voci che circolano ancora oggi sulla sua vera natura, Amanda Lear alza le spalle: "Che dicano pure quel che vogliono." L'unica cosa che non digerisce Amanda Lear? "È vedere persone che non ho mai incontrato in tutta la mia vita, parlare di me nei salotti di Barbara d'Urso."

