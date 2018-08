“Visto?”. Temptation Island: il clamoroso spoiler di Martina e Gianpaolo

Tra le diverse situazioni in bilico di Temptation Island c'è quella tra Martina e Giampaolo, coppia formata da due giovani che sembrano volere cose diverse dalla vita. Lei si sente pronta per formare una famiglia, ma è attratta dalla maturità del single Andrew, lui invece si è gettato tra le braccia di Carolina dopo aver visto i video della fidanzata con il suo tentatore. Martina è stata stuzzicata da Andrew e tra loro è scappato anche un passionale avvicinamento. Il bacio vero e proprio non c'è stato, ma l'atteggiamento di Martina ha fatto infuriare Gianpaolo. La discussione si interrompe quando, per un lapsus, Martina chiama Giampaolo ‘Andrea’ e lui, offesissimo, si alza e se ne va con uno stile melodrammatico da applausi scroscianti. Lei lo insegue disperata chiedendogli di fermarsi più volte, borbottando: “Lo sapevo che sarebbe finita così”. Non sappiamo però se sia riuscito a raggiungerlo perché lo scopriremo solo mercoledì 1 agosto, con l’ultima puntata della stagione 2018 di Temptation Island. (Continua a leggere dopo la foto)



Anche se si è resa conto dello sbaglio e ha cercato di rimediare non pronunciando il nome per intero, Gianpaolo ha capito e non l’ha presa bene e il web si è scatenato. ''Ditemi come farete a dormire dopo cotanta bellezza. Sono riempita, sto per sublimare, mi si stanno aprendo le porte dell'Olimpo del trash. Sono in estasi Andr...cioè twitter, ho visto il sole''; ''Ti sembra una battuta da fare Andr - 31 luglio 2018, ore 00:15. Io c’ero #TemptationIsland''; ''Quante scenate per un "Andr... " al posto di "Gianpaolo" però. Anche mia nonna prima di chiamarmi Angelo, mi chiamava: Paolo, Luigi, Francesco, Giovanni. #TemptationIsland'', sono stati solo alcuni dei commenti lasciati in rete durante la messa in onda della puntata.

“Parlate, commentate e criticate pure. Ma tra la simpatia e la maleducazione passa una linea sottile” ha scritto Gianpaolo il giorno dopo la puntata in una ig stories. “Ironizzate sulle c*****e che abbiamo detto o fatto. Ma non insultate nessuno. Nessuno”, ha scritto il fidanzato di Martina su una Instagram story, spoilerando di fatto il riavvicinamento alla fidanzata. Con tutta probabilità, infatti, il falò della prossima puntata si concluderà con la coppia nuovamente unita. Dal canto suo anche Martina, protagonista della gaffe che ha scatenato i social, ha voluto scrivere il suo punto di vista.

“Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontrerai qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi” ha scritto la concorrente della quinta edizione dei Temptation Island in un post su Instagram rispondendo ancora una volta alle critiche mosse dai telespettatori. “Vi giuro che non ricordavo nemmeno il mio nome in quel momento… rilassatevi” aveva scritto Martina subito dopo la puntata andata in onda lunedì 30 luglio.

