Anche per quest'anno Temptation Island si avvia alle battute finali. Tranquilli, fra un mese circa vedremo per la prima volta l'edizione vip del docu reality estivo di Canale 5 che, ormai è ufficiale, sarà guidata da Simona Ventura. Ma manca ancora un po', quindi al momento tutte le attenzioni e la curiosità sono concentrate sulle coppie ancora in gioco. Dopo i falò anticipati (e conclusi bene, con un happy ending) di Valentina e Oronzo e Riccardo e Ida, cresce l'attesa per il confronto fatidico tra Giada e Francesco, Lara e Michael, Giampaolo e Martina e Raffaela e Andrea. E chissà se anche queste coppie riusciranno a lasciare insieme il villaggio della Sardegna. Gli indizi, anche grazie ai social network, non mancano ma per avere certezze dobbiamo aspettare ancora qualche ora. Giorno, al massimo. Dalla puntata andata in onda lunedì 23 luglio, però, sappiamo che per Giada e Francesco l'esperienza a Temptation è arrivata alla fine. (Continua dopo la foto)

Insieme da 10 anni, lei ha già chiesto l'incontro a Filippo Bisciglia perché "Francesco ha buttato tutte le colpe su di me, ma dopo quest'ultimo pinnettu mi sono resa conto che non c'è stata un'evoluzione. Io ho capito i miei errori, lui no”. “Per amore mi sono resa conto di aver sbagliato e cercherò di cambiare – ha continuato - D'altro canto lui deve rendersi conto che su certe cose non mi ha portato rispetto. Non me lo merito. Me lo diceva che c'erano delle cose che non andavano, a lui piace lamentarsi".

Al falò Giada, che ha un fisico spettacolare, ha indossato un top e una gonna che sono subito saltati all'occhio. Si tratta di una creazione di Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello. È stata direttamente lei a farlo sapere a mezzo Instagram. A proposito di Instagram, basta una rapida occhiata al profilo di Giada per imbattersi in decine di scatti sexy in cui la fidanzata di Francesco, classe 1991, si mostra in tutta la sua bellezza.





Ha un corpo scolpito (e pieno di tatuaggi) anche grazie alla Pole Dance, un mix di ginnastica e danza con la pertica, che Giada pratica costantemente. La bellezza e la sensualità della 27enne hanno colpito molto il pubblico di Canale 5, ma basta dare uno sguardo ad alcune foto che risalgono a qualche tempo fa per vedere come sia cambiata. Foto che lasciano intendere la possibilità che abbia fatto qualche ritocchino. Nel dettaglio, confrontando "il prima e il dopo, l'impressione è che Giada oggi sfoggi un seno più florido e una bocca più carnosa. E potrebbe essersi sottoposta a un ritocchino al naso.

