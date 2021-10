“Succederà il 1° novembre”. WhatsApp, brutte notizie migliaia di utenti Android e iOS

L’evoluzione dei programmi è inesorabile, così come lo è il tempo che passa. Chi progetta software lo sa bene: a un certo punto gli hardware (ovvero la parte ‘fisica’ del dispositivo deve lasciare spazio al futuro e andare in pensione). Ce lo ricorda, meglio di tutti, un software che noi usiamo spesso e che nel corso degli anni si è aggiornato prendendo posto nei nostri smartphone sempre più nuovi. Parliamo di WhatsApp che si appresta a grandi cambiamenti.

Per chi non lo sapesse infatti, a partire dal 1° novembre, l’applicazione di messaggistica più usata al mondo smetterà di funzionare su alcuni telefoni se non si seguiranno alcune procedure per aggiornare il proprio sistema operativo. “WhatsApp non supporterà più i dispositivi Android con sistema operativo 4.0.4 e versioni precedenti a partire dall’1 novembre 2021. Ti invitiamo a passare a un dispositivo supportato o a salvare la cronologia chat entro tale data”, fa sapere la stessa app. Ma cosa significa in pratica?

Sui dispositivi con questo sistema operativo che non vengono aggiornati da almeno 10 anni l’APP smetterà di funzionare. Situazione simile anche per i dispositivi iOS: “WhatsApp per iPhone necessita di iOS 10 o versioni successive”. Anche qui vale la stessa regola: o si aggiorna il telefono con la versione più recente, o si compra un nuovo smartphone se non può essere supportata dai dispositivi così datati.





Come confermato anche da Il Messaggero, si tratta di dispositivi risalenti al 2012 e le persone che ne fanno uso non sono più tantissime: nonostante la criticità, quindi, sarà un problema circoscritto solamente ad una minoranza di utenti. La strada è una sola: se non si può fare l’aggiornamento di WhatsApp, bisognerà cambiare smartphone se si vuole continuare ad usare la app.

Vi ricordiamo che per non perdere tutte le chat, le foto e i video, sarà necessario fare un backup della app. A seconda delle impostazioni, il backup delle chat WhatsApp si può eseguire periodicamente anche su Google Drive, in automatico. Altrimenti il consiglio è di farlo prima di comprare il nuovo smartphone.