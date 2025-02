WhatsApp down, l’app di messaggistica oggi funziona a singhiozzo: cosa sta succedendo. In molti sui social segnalano nella giornata di venerdì 28 febbraio 2025 un malfunzionamento. Su migliaia di telefoni è apparso il messaggio «connessione in corso» con l’app di messaggistica che non si collegava a internet e non permetteva di comunicare con i propri contatti.

>>“Ti aspettiamo scricciolo”. Con l’emozione a mille il volto di Uomini e Donne dà la bella notizia: mamma per la prima volta

Le segnalazioni si sono rapidamente accumulate su Downdetector, il portale specializzato nel monitoraggio delle interruzioni dei servizi digitali. Numerosi utenti in diverse parti d’Italia e nel resto del mondo hanno riportato malfunzionamenti intermittenti, con messaggi che non venivano recapitati e un funzionamento irregolare dell’applicazione.





WhatsApp down, cosa sta succedendo

Non è ancora chiaro quale sia la causa del disservizio o quando verrà ripristinata la piena operatività. Gli utenti attendono aggiornamenti ufficiali da parte dell’azienda per capire l’entità del problema e i tempi previsti per la risoluzione

Il sito Downdetector, che registra le anomalie della rete, mostra un’impennata delle segnalazioni di problemi. I disservizi non sarebbero limitati all’Italia: gli avvisi arrivano da numerosi paesi e il down appare globale.

Gli utenti attendono aggiornamenti ufficiali da parte dell’azienda per capire l’entità del problema e i tempi previsti per la risoluzione.